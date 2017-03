zum Artikel Gewerkschaft befürchtet Stellenabbau : Opel-Verkauf besiegelt - für 1,6 Milliarden Euro?

Rüsselsheim: Am Montag wird offenbar der Verkauf von Opel an PSA offiziell verkündet. Medien berichten von einem Kaufpreis in Höhe von 1,6 bis 1,8 Milliarden Euro. Gewerkschaften befürchten massiven Stellenabbau. [mehr]