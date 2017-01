Wer kurzfristig Geld braucht, der geht schon mal ins Leihhaus. Dort gibt es für allerlei Dinge unkompliziert Bares. Die Geschäfte laufen zum Jahresanfang gut, doch Kunden sollten sich über die Regeln im Klaren sein.

Zu Beginn des neuen Jahres haben Pfandleiher Konjunktur. "Jetzt werden oft Weihnachtsgeschenke gebracht, um sie zu Geld zu machen", berichtet Sabine Hirschmann, Inhaberin des Zentral Pfandleihhauses in Kassel hessenschau.de. Sie war früher Bankerin und betreibt seit fünf Jahren ihr eigenes Geschäft. "Zwischenzeitlich war es mal rückläufig, aber zuletzt ging es wieder bergauf."

Wer schnell Bares benötigt, kann bei ihr vorwiegend Schmuck, Uhren und aktuelle Technik beleihen. "Bei der Bank müssen sich die Kunden häufig einem ausgiebigen Check unterziehen, im Leihhaus ist das einfacher", meint Hirschmann. Anders als bei Banken ist im Leihhaus keine Bonitätsprüfung nötig. Neben dem Beleihungsobjekt, dessen Wert geschätzt wird, muss nur der Ausweis vorgelegt werden. Mehr nicht, dann wird das Geld ausgezahlt. Nach spätestens vier Monaten muss der Gegenstand wieder eingelöst oder verlängert werden, sonst droht die Versteigerung.

Von der Hausfrau bis zum Unternehmer

Vor allem Menschen, die bei Banken mit kleineren Kreditabfragen abgeblitzt sind, suchen Leihhäuser auf. Und es könnten noch mehr werden, weil die Institute mittlerweile strengere Richtlinien für die Kreditvergabe festgelegt haben. Das Leihhaus kann also Alternative für die Überbrückung kurzfristiger finanzieller Engpässe sein. Hirschmann richtet ihren Blick sogar hoffnungsvoll auf den Leitzins der EZB: "Wenn die Zinsen wieder steigen, könnte sich das positiv auswirken."

Im vergangenen Jahr schauten rund eine Million Kunden in einem Leihhaus vorbei und verpfändeten Gegenstände im Wert von insgesamt 500 Millionen Euro. "Das ist die Hausfrau, aber auch Handwerker oder das junge Startup-Unternehmen, das kurzfristig Liquidität braucht", sagt Wolfgang Schedl, Geschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Pfandkreditgewerbes (ZDP), hessenschau.de. Mehr als 200 Pfandhäuser gibt es bundesweit, in Hessen sind die meisten in Frankfurt zu finden.

Wenn der Kunde mit dem 300er SL vorfährt

Grundsätzlich wird alles beliehen, was beweglich ist. In der Regel bekommt der Kunde 25 bis 50 Prozent des Schätzwerts ausgezahlt. Die durchschnittliche Darlehenssumme liegt bei rund 300 Euro.

Nicht nur Schmuck oder Uhren werden zu Barem gemacht. Auch Autos werden mittlerweile zum Pfandleiher gefahren. "Vom älteren Golf bis zum Oldtimer ist alles dabei. Kürzlich wollte jemand einen Mercedes 300 SL im Wert von einer Million beleihen", erzählt Norman Ostgarthe, der ein Kfz-Pfandleihhaus in Frankfurt betreibt. Das Geschäft sei aber nicht zustande gekommen. Seit zehn Jahren hat er das Geschäft, vor allem Selbstständige kommen zu ihm. Im Schnitt zahlt er rund 10.000 Euro an die Kunden aus.

Und die meisten lösen ihr Auto auch wieder ein. "Über 90 Prozent der verpfändeten Gegenstände werden wieder abgeholt", bestätigt ZDP-Geschäftsführer Schedl. "Der Kunde haftet nicht mit seinem persönlichen Vermögen und macht auch keine Schulden. Das ist auch der große Vorteil gegenüber Banken."

"Pfandhäuser für Kunden nichts Langfristiges"

Beim Pfandhaus der Exchange AG in Frankfurt geben sich die Kunden gerade besonders häufig die Klinke in die Hand. Das Geschäft hat sich auf Goldschmuck spezialisiert, und auch hier sei der Umsatz saisonbedingt gut, sagt ein Mitarbeiter: "Einen richtigen Abschwung hat es nicht gegeben." Auch hier holen fast alle ihr Pfand wieder ab. Monatlich fallen 1 Prozent Zinsen plus Gebühren an, die in der Pfandleihverordnung festgeschrieben sind.

Pfandhäuser sind aber nur für eine kurzfristige Liquiditätsbeschaffung interessant. Bis zu einer Darlehenssumme von 300 Euro sind die Gebühren festgeschrieben, alles darüber wird frei verhandelt. "Ein Pfandhaus sollte für den Kunden nichts Langfristiges sein", gibt auch Schedl zu. Für Menschen, die unkompliziert Geld benötigen, seien Leihhäuser jedoch eine Option.