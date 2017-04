zum Artikel Seit Fertigstellung gesperrt : Hessens unsinnigste Straße liegt in Heringen

Heringen (Werra): Eine Umgehungsstraße zum Heizkraftwerk in Heringen an der Werra sollte Anwohnern Ruhe vor vorbeirollenden Lastwagen bringen. Doch in drei Jahren wurde sie noch kein einziges Mal befahren. Grund: ein Planungsfehler. [mehr]