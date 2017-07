Ein Sandtigerhai in einem Aquarium

Ein Sandtigerhai in einem Aquarium

Tierschützer wollen den Bau des großen Haifisch-Aquariums "Shark City" in Pfungstadt verhindern. Die Stimmen für einen Bürgerentscheid haben sie jetzt beisammen.

Den Gegnern des Aquariums war aufgegeben, bis spätestens 8. August etwa 2000 Stimmen zu sammeln, um den Entscheid zu erwirken. "Wir sind überrascht, wie schnell das ging", sagte Sandra Altherr von der Tierschutzorganisation "Pro Wildlife" am Mittwoch. "Da gab es einige sehr engagierte Bürger."

Aquarien für Haie ungeeignet?

Die Tierschützer sind der Ansicht, größere Haiarten sollten nicht in Aquarien gehalten werden. Zuvor hatte die "Frankfurter Rundschau " darüber berichtet. Demnach unterschrieben 2190 Pfungstädter. Bürgermeister Patrick Koch (SPD) sagte: "Die Mehrheit in Pfungstadt steht für das Projekt." Es habe "sehr viele Vorteile". Er will nun prüfen, ob die Unterschriften von wahlberichtigten Pfungstädtern erbracht wurden.

Die The Seven Seas Aquarium Betriebs GmbH aus dem rheinland-pfälzischen Grünstadt möchte das Aquarium errichten. Planungen zufolge soll eines der Becken 10,5 Millionen Liter Wasser fassen und wäre somit das - laut Betreiber - größte Indoor-Haifischbecken Europas.