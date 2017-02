zum Artikel Besuch in Rüsselsheim : GM-Chefin wirbt für Opel-Verkauf

Rüsselsheim: Die Chefin des Opel-Mutterkonzerns General Motors führt in Rüsselsheim Gespräche zur möglichen Übernahme durch den französischen PSA-Konzern. In einem Schreiben an die Mitarbeiter bezog sie bereits eindeutig Stellung.