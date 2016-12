Ein halbes Jahr steht ein Anhänger der Post in Frankfurt-Heddernheim ohne ein Schloss am Straßenrand. Sein Inhalt: Private Briefe und Päckchen. Die Post spricht von einer Unachtsamkeit.

Ein unscheinbarer Anhänger steht in der Straße "In der Römerstadt" in Frankfurt-Heddernheim am Straßenrand, das Gehäuse strahlend grau, der Deckel ist leicht gekippt und steht offen. Im Inneren stapeln sich die gelben Boxen der Deutschen Post, der Inhalt: Briefe, kleine Päckchen, Magazine und Werbeprospekte.

Etwa ein halbes Jahr stehe der Anhänger jetzt vor der Haustür, erzählt Anwohner Stefan Appel. "Meine Frau hat mal den Briefträger darauf angesprochen, was es damit auf sich hat. Und der hat es so erklärt, dass die Briefträger auch ab und zu mal wechseln und nicht jeder einen Schlüssel haben kann." Deshalb lasse man den Anhänger einfach offen.

Post räumt Fehler ein

Auf hr-Anfrage räumt die Deutsche Post einen Fehler ein. Ein Sprecher spricht von einer Unachtsamkeit. Normalerweise müsse der Anhänger verschlossen sein, man lasse jetzt ein Schloss anbringen. Doch drei Tage nach der Anfrage steht der Anhänger weiter unverschlossen am Platz. An diesem Freitag solle das Schloss dann aber wirklich kommen.

Anwohner Stefan Appel neben dem Postanhänger in Frankfurt-Heddernheim Bild © Aydogan Makasci

Elmar Müller ist postpolitischer Sprecher im Deutschen Verband für Post, Informationstechnologie und Telekommunikation. Er spricht von einer Fahrlässigkeit. "Sowohl die Briefe wie auch die Pakete unterliegen dem Briefgeheimnis", sagt Müller. "Das heißt: Sie müssen verwahrt sein, dass nicht jedermann an solche Sendungen rankommen kann."

Viele Pakete zur Weihnachtszeit

Alleine in der Weihnachtszeit werden in Deutschland mehrere Millionen Pakete pro Tag verschickt. "Viele verschicken Geld, andere Konzertkarten", sagt Anwohner Appel. Deshalb sei es wichtig, dass sich die Menschen auf die Post auch verlassen können.