Fragen und Antworten : Warum das Brexit-Jobwunder in Frankfurt auf sich warten lässt

Frankfurt: Erste Banken haben den Umzug von London nach Frankfurt beschlossen. Doch die 10.000 erhofften Jobs sind lange nicht in Sicht. Am Ende könnte der Brexit-Effekt einfach verpuffen, weil in der Branche ganz anderes zählt. [mehr]