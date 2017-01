Noch ist unklar, ob das Rhein-Main-Gebiet vom Brexit profitieren wird. Region und Land rühren aber schon mal kräftig die Werbetrommel in London. Sie müssen dort mit einigen Vorurteilen über Hessen kämpfen - die ersten haben sie offenbar schon ausgeräumt.

Bei seinen Stippvisiten in der britischen Hauptstadt steht Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir manchmal vor ganz besonderen Herausforderungen. Der Grünen-Politiker muss einiges an Aufklärungsarbeit leisten, wenn es etwa darum geht, den Bankern einen Wechsel von London nach Frankfurt schmackhaft zu machen. Es gebe doch einige Vorurteile, sagte der Minister am Donnerstag in Frankfurt. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) zog Al-Wazir eine Zwischenbilanz zu den Brexit-Aktivitäten des Landes Hessen und der Rhein-Main-Region.

Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) Bild © picture-alliance/dpa

Ob Schulen, Lebensqualität oder Arbeitsrecht: Es gibt offenbar reichlich Ressentiments, die Al-Wazir in Gesprächen auf der Insel auszuräumen versucht. "Die Bürgersteige werden in Frankfurt nachts nicht hochgeklappt, es gibt ein breites Kulturangebot. Man kann hier gut arbeiten und leben", erklärt er den zweifelnden Bankern. Beim Abbau mit Vorurteilen sei man inzwischen schon einen guten Schritt weiter gekommen, glaubt Al-Wazir. "Die Menschen in London wissen inzwischen, dass das Bier hier besser schmeckt", sagt der Wirtschaftsminister schmunzelnd.

Internationale Schulen rüsten sich

Ein wichtiges Thema ist auch die Schule. "Einige Zeitungen in England haben behauptet, dass es in Frankfurt keine internationalen Schulen gebe", berichtet Eric Menges. Er ist Geschäftsführer der Standortmarketing-Gesellschaft Frankfurt/Rhein (FRM). Sie hat es sich zum Ziel gesetzt, ausländische Investoren anzulocken. Tatsächlich gebe es 30 internationale Schulen in Rhein-Main, sagt Menges. "Und alle haben signalisiert, dass sie zusätzliche Kapazitäten schaffen könnten." Das Thema sei für die Betroffenen von zentraler Bedeutung, betont Menges, denn in London sei die Schulsuche sehr schwierig.

Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) Bild © picture-alliance/dpa

Um all diese Fragen zu beantworten, unterhält die FRM in London ein kleines Büro und hat eine "Arbeitsgruppe Brexit" geschaffen. "Was dem Land nützt, nützt auch der Rhein-Main-Region", fasst Al-Wazir zusammen. Wie sich der näherrückende EU-Austritt Großbritanniens in Zahlen ausdrückt, ist noch völlig unklar. Schätzungen zufolge sollen allein rund 10.000 Arbeitsplätze von der Themse an den Main verlagert werden. "Das ist sind nur Prognosen. Auf jeden Fall, werden diese Menschen nicht auf einmal kommen", erwartet Al-Wazir keinen Banker-Ansturm.

Intiative soll auch andere Branchen ansprechen

Ganz ähnlich sieht es Oberbürgermeister Feldmann: Auch er rechnet nicht damit, dass nun Tausende von Britten kommen werden. Auch sonst boome die Region. Rund 40.000 Arbeitsplätze seien im vergangenen Jahr hier entstanden, davon allein 15.000 Jobs in Frankfurt. Auch Al-Wazir hebt die Bedeutung der Rhein-Main-Region als Wirtschaftsmotor Hessen für andere Branchen hervor. Es gehe bei der Initiative nicht nur um Finanzunternehmen. "Wir haben viele koreanische Unternehmen in Frankfurt und Rhein-Main."

Hunderte Firmen aus Asien haben sich mittlerweile in der Region niedergelassen. Hinzu kommen rund 1.000 US-Unternehmen, die von hier aus den europäischen Markt bedienen. Nur etwa 100 britische Unternehmen haben bisher sich in der Region niedergelassen. Mit dem Brexit-Votum wird deren Zahl aber vermutlich deutlich steigen. "Es gibt bereits Anfragen von ansiedlungsbereiten Unternehmen“, bestätigt Al-Wazir. Er rechne damit, "dass erste Entscheidungen im ersten Halbjahr 2017 fallen werden".

Export für Opel nach Großbritannien wichtiger

Auf der anderen Seite kann Rhein-Main beim Brexit auch einiges verlieren. Großbritannien ist Hessens drittwichtigster Handelspartner und nach den USA der wichtigste Standort für ausländische Direktinvestitionen hessischer Unternehmen. Für den Rüsselsheimer Autobauer Opel sei der Export nach Großbritannien wichtiger als der Umsatz im Inland, erläutert Al-Wazir. Derzeit befragt die hessische Wirtschaftsförderung 5.000 Unternehmen im Land, die wirtschaftlich mit Großbritannien verflochten sind. Die Ergebnisse sollen im März vorgestellt werden.

Unterdessen hat der drohende Brexit die Zahl der Einbürgerungsanträge von Briten in Rhein-Main in die Höhe schnellen lassen. Nach Angaben des Regierungspräsidiums Darmstadt wurden im vergangenen Jahr 627 Anträge gestellt, mehr als sechs Mal so viele wie 2015.



Wer konkret über einen Umzug von London nach Frankfurt nachdenkt, kann sich auf der Internetseite welcometofrm.com informieren. Die Homepage für britische Unternehmen hatte die FRM schon einen Tag nach dem Brexit-Referendum freigeschaltet - die Region scheint jedenfalls für den Brexit und seine Folgen gerüstet.