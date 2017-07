In den Sommerferien werden wieder viele Bahnstrecken zu Baustellen. Fahrgäste bekommen das gleich auf 15 Regionalbahn- und S-Bahn-Linien zu spüren.

Wer derzeit auf die Homepage des Rhein-Main-Verkehrsbundes (RMV) klickt, sieht vor allem eins: eine lange Liste mit Verkehrsmeldungen. Die Sommerferien werden genutzt, um Gleise, Brücken und Bahnsteige zu sanieren. Dadurch kommt es bei insgesamt 15 Regionalexpress-, Regionalbahn- und S-Bahn-Linien zu Fahrplanänderungen. Manche Strecken werden zeitweise sogar komplett gesperrt.

Zahlreiche Linien sind von den Bauarbeiten während der Sommerferien betroffen. Bild © hessenschau.de

Größte Einschränkung im Rhein-Main-Gebiet

Im Rhein-Main-Gebiet gibt es gleich mehrere Baustellen, die zu großen Einschränkungen führen. Die Strecke zwischen Hochheim und Flörsheim (Main-Taunus) bleibt bis zum 14. August gesperrt, da ein Bahndamm saniert wird. Statt der S-Bahn-Linie S1 fahren dort Ersatzbusse, die Regionalbahn RB10 wird umgeleitet.

(Main-Taunus) bleibt bis zum 14. August gesperrt, da ein Bahndamm saniert wird. Statt der S-Bahn-Linie S1 fahren dort Ersatzbusse, die Regionalbahn RB10 wird umgeleitet. Auch der Weg mit der Bahn aus dem Taunus nach Frankfurt wird kompliziert. Wegen Bauarbeiten in Frankfurt-Höchst fahren die Linien RB12 und RB15 bis zum 13. August nur auf einem Teil der Strecke.

wird kompliziert. Wegen Bauarbeiten in Frankfurt-Höchst fahren die Linien RB12 und RB15 bis zum 13. August nur auf einem Teil der Strecke. Wegen der Bauarbeiten am neuen Frankfurter Stadtteil "Gateway Gardens“ fallen bis Anfang Oktober einzelne Fahrten der S8 zum Flughafen aus.

aus. Zusätzlich werden auf einer der wichtigsten Verbindung von Frankfurts Innenstadt in den Norden die Gleise erneuert. Die U-Bahnlinien U1, U2, U3, U8 und U9 fahren deswegen im Juli nur auf Teilen der Strecke. Zu den übrigen Haltestellen fahren Ersatzbusse.

Noch mehr Behinderungen

Ausgiebig gebaut wird auch zwischen Marburg und Korbach (Waldeck-Frankenberg). Davon sind die Regionalbahn-Linien 42 und 94 betroffen. Züge der Linie RB42 fahren bis Anfang Oktober nur auf jeweils verschiedenen Teilstrecken, für die übrigen Streckenabschnitte müssen die Fahrgäste auf Ersatzbusse ausweichen. Bei der Linie RB94 gilt bis zum 11. August ein Ersatzfahrplan.

(Waldeck-Frankenberg). Davon sind die Regionalbahn-Linien 42 und 94 betroffen. Züge der Linie RB42 fahren bis Anfang Oktober nur auf jeweils verschiedenen Teilstrecken, für die übrigen Streckenabschnitte müssen die Fahrgäste auf Ersatzbusse ausweichen. Bei der Linie RB94 gilt bis zum 11. August ein Ersatzfahrplan. Schon seit Mai laufen die Bauarbeiten an einer Brücke bei Hadamar (Limburg-Weilburg). Bis Mitte August fährt die Regionalbahn RB90 deswegen weiterhin nur auf Teilen der Strecke, die übrigen Haltestellen erreichen die Fahrgäste mit Ersatzbussen. An Wochenenden werden zwischen Hadamar und Limburg sogar alle Züge durch Busse ersetzt. Bei der Linie RB29 fällt täglich eine Fahrt aus.

(Limburg-Weilburg). Bis Mitte August fährt die Regionalbahn RB90 deswegen weiterhin nur auf Teilen der Strecke, die übrigen Haltestellen erreichen die Fahrgäste mit Ersatzbussen. An Wochenenden werden zwischen Hadamar und Limburg sogar alle Züge durch Busse ersetzt. Bei der Linie RB29 fällt täglich eine Fahrt aus. Auch auf der Strecke der Riedbahn RE70 gibt es Einschränkungen. An den Bahnhöfen Stockstadt, Biebesheim und Gernsheim (Groß-Gerau) werden die Bahnsteige erneuert. Deswegen entfallen diese Haltestellen zu verschiedenen Zeitpunkten. Passagiere erreichen die drei Bahnhöfe mit Ersatzbussen.

Wegen Gleisbauarbeiten fallen außerdem auf den Linien RB21 (Limburg - Siershahn), RE30 (Frankfurt - Marburg), RB49 (Gießen - Hanau) und RB61 (Frankfurt - Dieburg) einzelne Fahrten aus, bei der S-Bahn-Linie 7 von Riedstadt bis Frankfurt ändern sich Abfahrtszeiten leicht. Eine Auflistung aller Fahrplanänderungen und Einschränkungen hat der RMV hier veröffentlicht.

Fahrgastbeirat fordert bessere Kommunikation

Der Fahrgastbeirat, der den RMV aus Kundensicht berät, sieht die vielen Einschränkungen zur Ferienzeit kritisch. "Man muss sich zum Beispiel in Frankfurt jede Woche umstellen, je nachdem auf welcher Route man unterwegs ist," kritisiert der Sprecher des Kundengremiums, Michael Schmidt, die vielen verschiedenen Maßnahmen. In den vergangenen Jahren sei nicht genug in die Infrastruktur investiert worden, das versuche man jetzt nachzuholen.

Nach Meinung Schmidts ist vor allem die Kommunikation ausbaufähig. "Die Fahrgäste müssen rechtzeitig informiert werden, nicht erst ein paar Tage vor der Fahrplanänderung oder der Sperrung." Die Info-Tafeln, die an den Haltestellen hängen, seien zudem manchmal schwer verständlich.

Dafür seien die einzelnen Betreiber der Bahn-Linien zuständig, entgegnete ein RMV-Sprecher der Kritik. "Es sind aber alle angehalten, die Informationen rechtzeitig an den Haltestellen auszuhängen. Außerdem bündeln wir auf unserer Homepage alle Informationen, damit sie jeder in Ruhe nachlesen kann." Mehr Beschwerden und Nachfragen von Passagieren über die Hotline habe es in den ersten Tagen auch nicht gegeben, sagte der Sprecher. "Die meisten wissen, dass die Bauarbeiten notwendig und in den Ferien inzwischen üblich sind und akzeptieren das."

10-Minuten-Garantie gilt trotzdem

Durch die zahlreichen Bauarbeiten und die geänderten Fahrpläne müssen sich viele Passagiere auf längere Fahrzeiten einstellen. Die 10-Minuten-Garantie, die der RMV vor wenigen Wochen auf sein gesamtes Gebiet ausgeweitet hat, gelte aber auch jetzt, betonte der Sprecher.

Wer mit mehr als 10 Minuten Verspätung am Ziel ankomme, habe Anspruch auf eine Erstattung. "Allerdings bezieht sich die Garantie immer auf den Fahrplan, den wir ausgeben, also in dem Fall auf den Ersatzfahrplan." Mit dem normalen Fahrplan außerhalb der Bauarbeiten dürfe man die Fahrtzeiten nicht vergleichen.