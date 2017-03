Für einen Euro pro Tag durch ganz Hessen fahren - ab August soll das für Jugendliche möglich sein. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) hat das neue Schülerticket abgesegnet. Damit fehlt noch ein einziges Ja.

Es ist so gut wie sicher: Das landesweite RMV-Schülerticket für einen Euro am Tag soll ab August diesen Jahres kommen. Auf einer Sondersitzung des Aufsichtsrates haben am Mittwoch die Gesellschafter des RMV in Frankfurt der Einführung zum kommenden Schuljahr zugestimmt. Auch der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) hat für den Kreis Bergstraße seinen Segen gegeben.

Damit fehlt nun noch die Zustimmung des Aufsichtsrats des Nordhessischen Verkehrsverbundes (NVV), bestätigte ein Sprecher des Verkehrsministeriums. Dieser tagt am 16. März. "Wir sind aber zuversichtlich, dass der NVV am Ende ebenfalls für das neue Schülerticket stimmt", hieß es aus dem Ministerium.

Al-Wazir: "Ein Traum wird wahr"

Obwohl damit das Schülerticket noch nicht ganz unter Dach und Fach ist, freute sich Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Mittwoch schon so, als sei der Deal perfekt: Im letzten Sommer sei die "Flatrate für Bus und Bahn noch ein Traum" von ihm gewesen. "Ich bin mir sicher, das wird ein echter Renner".

Das Schülterticket soll als Jahreskarte 365 Euro kosten. Schüler, Auszubildende, Wehr- und Freiwilligendienstleistende sowie Teilnehmer eines sozialen Jahres sollen mit dem neuen Ticket durch ganz Hessen fahren können. Es soll die bisherigen Schülertickets, die in den meisten Fällen teuerer sind, ablösen.

Land will 20 Millionen pro Jahr beisteuern

Al-Wazir hatte das Schülerticket im vergangenen Jahr vorgeschlagen und Subventionen aus dem Landeshaushalt angekündigt: Weil die Verbünde durch die Einführung des Tickets Einnahmeverluste befürchten, will sich das Land in einer dreijährigen Pilotphase mit 20 Millionen Euro jährlich beteiligen.

Diese Zahlen nannte etwa Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) im vergangenen Jahr "sehr knapp kalkuliert". Es dürften keine Mehrkosten auf Kommunen abgewälzt werden.

Als weiterer Knackpunkt gilt die Frage nach der technischen Machbarkeit. Sollte der Fahrschein wie angenommen in elektronischer Form erscheinen, müsste gewährleistet werden, dass alle Verkehrsbetriebe das Ticket im Fahrbetrieb kontrollieren können. Das war zuletzt noch nicht gewährleistet.

SPD: "Land eiert in Kostenfrage rum"

Die SPD kritisierte, das Land habe sich in der Frage der Kostenübernahme nicht festgelegt. "Das Land eiert rum", sagte der parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Günter Rudolph. Das Wirtschaftsministerium gehe in seiner Schätzung zwar von 20 Millionen Euro aus, aber wenn die Nachfrage stark sei, könnten es auch 35 Millionen Euro werden. Dann drohe die Gefahr, dass die Kosten auf die kreisfreien Städte und Landkreise als Träger der Verkehrsverbünde abgewälzt würden.

Der FDP-Abgeordnete Jürgen Lenders kritisierte, das Schülerticket sei "ein politisches Angebot" - keines, das die Verkehrsverbünde von sich aus gemacht hätten, weil es die Nachfrage tatsächlich gebe.

Die Linken sehen mit dem Schülerticket einen "Schritt in die richtige Richtung". Die 30 Euro im Monat lägen aber immer noch über dem gesamten Hartz-IV-Satz für Mobilität eines Erwachsenen. "Damit bleibt das Schülerticket leider für manche ein Luxusartikel, zu dem nicht alle Zugang haben", sagte die Fraktionsvorsitzende der Linken, Janine Wissler.

Verkehrsverbünde stehen bereit

Anders als die bisherigen Schülermonatskarten würde das Schülerticket nach Vorstellung des Ministeriums in ganz Hessen gelten - und damit auch über die Verbundgrenzen hinweg.

Bereits im vergangenen Dezember war die Einführung des Schülertickets mit einer ersten Vereinbarung zwischen dem Verkehrsministerium und dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) eingeleitet werden. Der VRN ist der kleinste der drei Verkehrsverbünde in Hessen.

Sendung: hr-iNFO, 8.3.2017, 6 Uhr