Der RMV testet seit Donnerstag kostenloses WLAN in Bussen - allerdings nur auf einer Linie zwischen Hofheim und Flughafen Frankfurt. Auch eine flächendeckende Einführung kann es frühestens in einigen Jahren geben.

Bei Fernbussen gehört kostenloses WLAN seit Anfang an zum Angebot, die Deutsche Bahn führte es in ihren ICE-Zügen Anfang des Jahres ein. Nun will der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) nachziehen: Seit Donnerstag können Fahrgäste in den Bussen der Expresslinie X17 zwischen Hofheim und Flughafen Frankfurt im Internet surfen, ohne ihr eigenes mobiles Datenvolumen aufzubrauchen.

Projektdauer: fünf Jahre

Freilich ist das Ganze erst einmal ein Pilotprojekt. Heißt: Kostenloses WLAN gibt es erst einmal nur in den X17-Bussen. Darüber hinaus ist der Test auf ganze fünf Jahre angelegt. Nach zwei Jahren will der RMV eine erste Bilanz ziehen, wie häufig und intensiv die Fahrgäste das WLAN nutzen und wie stabil die Verbindungen sind, wie ein Sprecher mitteilte. In der schnelllebigen Medienwelt erscheint das ganz schön lang.

Der RMV will herausfinden, ob er mit dem zusätzlichen Angebot neue Kunden gewinnen kann und ob Fahrgäste - auf der Linie X17 viele Pendler und Schüler - dank kostenlosem WLAN zufriedener unterwegs sind. Die Übertragungsrate soll bis zu 150 Mbit/Sekunde betragen, damit sich auch Videos ansehen lassen.

Mögliche Ausweitung auf andere Linien

Sollte der freie Internetzugang positiv aufgenommen werden, hält das Nahverkehrsunternehmen Wlan auch auf anderen Bus- und Regionalzuglinien für denkbar. Oder in S-Bahnen, wie der RMV-Sprecher sagte. Für Kauf, Einbau und Wartung der WLAN-Router gab er Kosten von rund 8.000 Euro pro Bus an.

