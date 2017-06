130 Mitarbeiter des Brillenhersteller Rodenstock in Frankfurt bangen um ihre Jobs. Das Traditionsunternehmen plant, sein hiesiges Werk zu schließen.

Rodenstock begeht in diesem Jahr sein 140-jähriges Jubiläum. Für die Frankfurter Mitarbeiter des Traditionsunternehmens aus München ist das jedoch kein Grund zum Feiern. Das Werk im Stadtteil Preungesheim steht vor dem Aus. Rodenstock bestätigte hessenschau.de am Donnerstag entsprechende Informationen der Gewerkschaft IG Metall. Die Produktion von Gläsern werde an andere Standorte in Deutschland und Europa verlagert, teilte das Unternehmen mit. Übrig bleiben soll in Frankfurt nur noch ein kleiner Stamm an Mitarbeitern aus dem Kundenservice.

Betroffen von der Schließung sind alle 130 Mitarbeiter der Produktion in Frankfurt. IG-Metall-Sprecher Carsten Witkowski bezeichnete die geplante Schließung als "Sauerei". Betriebsrat und Mitarbeiter seien am Mittwoch von der Nachricht überrascht worden. Eine Schließung des Frankfurter Werks ist nach seiner Ansicht nicht nachvollziehbar. "Das ist kein defizitärer Standort", sagte Witkowski hessenschau.de. Noch im vergangenen Jahr habe es eine hohe Zahl an Aufträgen gegeben.

Rodenstock wies darauf hin, dass Frankfurt der kleinste Standort der Unternehmensgruppe sei. Da der Wettbewerb immer intensiver werde, sei die Firma gezwungen, "die Produktion an den Standorten mit der höchsten Wettbewerbsfähigkeit zu konzentrieren", teilte ein Sprecher mit.

Im vergangenen Jahr neue Mitarbeiter eingestellt

Der größte deutsche Brillenhersteller hat seinen Hauptsitz in München. Weltweit beschäftigt er rund 4.500 Menschen und produziert an 15 Standorten in 13 Ländern Brillengläser und -fassungen. Erst im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen angekündigt, rund 500 neue Mitarbeiter einzustellen. Der kürzlich verstorbene Altkanzler Helmut Kohl oder auch die Schauspielerinnen Senta Berger und Gina Lollobrigida waren beziehungsweise sind bekennende Rodenstock-Träger.

Rodenstock betonte, betriebsbedingte Kündigungen "so sozialverträglich wie möglich" zu gestalten. Die Geschäftsführung wolle nun mit dem Betriebsrat über den Abschluss eines Interessensausgleich und Sozialplans reden. Gewerkschaftssprecher Witkowski kündigte an, um die Jobs kämpfen zu wollen. Falls eine Schließung unvermeidbar sei, müsste zumindest eine Transfergesellschaft für die Mitarbeiter erreicht werden. Seinen Angaben zufolge sind viele Beschäftigte in Frankfurt um die 50 Jahre alt - zu jung für die Rente, aber zu alt, um leicht etwas Neues zu finden.