Die Stadt Rüsselsheim will ein eigenes Nummernschild. Dabei geht es der Autometropole nicht nur um Lokalpatriotismus - es geht vor allem um viel Geld. Über eine Million Euro könnte die Kommune jährlich hinzu verdienen. Doch das wird schwierig.

Seit 2011 träumt die Stadt Rüsselsheim von einem eigenen Autokennzeichen: "RÜS" oder "RÜ" soll dann auf den Nummernschildern stehen. Der Rüsselsheimer Oberbürgermeister Patrick Burghardt (CDU) sagt, er wolle damit das Stadtmarketing vorantreiben, das Heimatgefühl stärken.

Was er dabei aber verschweigt: Das Kennzeichen kann Rüsselsheim ein dickes Plus in der Stadtkasse einbringen. Auf Kosten ihres Landkreises Groß-Gerau. Denn derzeit fahren die Rüsselsheimer mit dem Kfz-Kennzeichen ihres Landkreises "GG" (Groß-Gerau) - und dieser kriegt auch die Gebühren, die es kostet, sein Auto auf ein neues Kennzeichen umzuschreiben oder seinen Wagen neu zuzulassen.

"RÜS"-Kennzeichen wäre finanzieller Schlag gegen Landkreis

Und das ist in der Gesamtzahl keine kleine Summe: 3,33 Millionen Euro jährlich bringt das Kennzeichen-Geschäft dem Landkreis Groß-Gerau ein, wie Kreissprecherin Angelica Taubel mitteilte. Auf Rüsselsheim entfallen davon rund 1,6 Millionen Euro. Jährlich gebe es im Zulassungsbezirk Groß-Gerau insgesamt 70.000 Neuzulassungen und Umschreibungen. "Würde Rüsselsheim eigenständig, fielen von den genannten rund 70.000 'Anmeldungen' etwa 40.300 weg", erklärt Taubel.

Weitere Informationen Was kostet es, sein Auto umzuschreiben oder zuzulassen? Die Kosten für eine standardmäßige Neuzulassung im Landkreis Groß-Gerau belaufen sich nach Angaben eines Sprechers auf eine Summe zwischen 27,60 Euro und 45,50 Euro. Bei einem Umzug innerhalb des Zulassungsbezirks falle eine Gebühr von elf Euro für die Adressänderung an. Bei einer Umschreibung von einem anderen Zulassungsbezirk in den Bezirk Groß-Gerau würden die Kosten in der einfachsten Variante bei 17,50 Euro liegen. Ende der weiteren Informationen

Der größte Anteil davon kommt durch die Firma Opel zustande - mit circa 31.000 Zulassungen im Jahr macht der Autokonzern fast die Hälfte aller Zulassungen des Landkreises aus. Mit dem Sitz der Firma in Rüsselsheim wäre das "RÜS"- oder "RÜ"-Kennzeichen für den Landkreis ein schwerer Schlag. "Fiele Rüsselsheim weg, dann würden die Gebühreneinnahmen des Landkreises um etwa 45 Prozent zurückgehen", sagt Taubel.

Kennzeichen bringe eine Million Euro Gewinn für Rüsselsheim

Andererseits würde der Landkreis Groß-Gerau Kosten beim Verwaltungsaufwand sparen, wenn Rüsselsheim zu einem eigenem Kfz-Zulassungsbezirk werden würde. Personalkosten könnten reduziert, die Außensstelle des Kfz-Zulassungsbezirks Groß-Gerau in Rüsselsheim könnte eingespart werden, sagt Kreissprecherin Taubel. Das wären Einsparungen im Wert von 600.000 Euro. Einsparungen, die den Verlust von 1,6 Millionen Euro allerdings nicht aufwiegen könnten. Denn unterm Strich bleibt: Bekommt Rüsselsheim "RÜS" oder "RÜ", dann verliert der Kreis jährlich etwa eine Million Euro.

Ob das Kennzeichen überhaupt kommt, ist jedoch noch gar nicht geklärt. Seit sechs Jahren bemüht sich die Stadt um das eigene Kennzeichen. Das ginge auch in Kooperation mit dem Landkreis Groß-Gerau, sagt der Rüsselsheimer OB Burghardt. Rüsselsheim und der Landkreis würden sich immer wieder in Gesprächen befinden, das letzte habe 2015 stattgefunden, sagt Taubel. Eine Kooperation mit der Zulassungsstelle Groß-Gerau scheint jedoch nicht umsetzbar, wie Burghardts Aussage vermuten lässt: "Die Gespräche mit dem Landkreis haben sich - höflich gesagt - nicht als ganz leicht erwiesen."

Der Landkreis gibt zu, dass "ein solches Kennzeichen nicht in seinem beziehungsweise im Interesse seiner Bürgerinnen und Bürger sei". Bürger müssten bei einem Umzug zwischen Rüsselsheim und dem restlichen Kreisgebiet nicht nur ihre Adresse für elf Euro ändern, sondern sich mit mehr Kostenaufwand umschreiben lassen. Vor allem scheint es aber so, als wäre das Kennzeichen offenbar nicht im Interesse des Kreishaushaltes.

Bund entscheidet über das Kennzeichen

Um das Vorhaben nicht zusammen mit dem Landkreis durchbringen zu müssen, geht die Stadt Rüsselsheim jetzt einen anderen Weg - und zwar über den Bund. Der soll jetzt entscheiden, ob Rüsselsheim sein Kennzeichen bekommt. Die Hürde für das Rüsselsheimer Nummernschild: Für die Kfz-Zulassung müsste ein eigener Verwaltungsbezirk aufgebaut werden. Doch bevor der Fall dem Bund vorgelegt wird, müsse das hessische Landesministerium erst noch eine Empfehlung abgeben, sagt Wolfgang Harms, Sprecher des hessischen Verkehrsministeriums. Selbst wenn Bundesverkehrsministerium und Land zugestimmt hätten - das Bundesfinanzministerium hätte die letzte Entscheidungsmacht.

Gerade das Finanzministerium könnte gute Gründe haben, das Kennzeichen abzulehnen, wie Harms vom Landesministerium andeutet: "Die Prüfung durch das Finanzministerium könnte ein schwieriger Punkt werden. Zumal Rüsselsheim noch im Schutzschirm ist. Durch den zweiten Verwaltungsbezirk, der geschaffen werden müsste, entstehen im Endeffekt zusätzliche Kosten."

Neuregelung über Altkennzeichen sorgte für Verwirrung

Seit September 2012 ist es wieder möglich, Altkennzeichen früherer Landkreise zu aktivieren. Die Neuregelung durch den Bundesrat sorgte beim Rüsselsheimer Vorhaben, ein eigenes Kennzeichen zu etablieren, für Verwirrung. Denn Rüsselsheim hatte bisher kein eigenes Kennzeichen. Zur Neuzulassung von Nummernschildern wurde sich in dem Beschluss nicht geäußert. Oberbürgermeister Burghardt sieht darin ein "Hintertürchen" für das Rüsselsheimer Kennzeichen.