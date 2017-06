Sie wollen über Fronleichnam schnell in den Kurzurlaub düsen? Mit dieser Idee sind Sie vermutlich nicht allein. Autofahrer müssen über das gesamte Wochenende mit langen Staus auf Hessens Autobahnen rechnen.

Autofahrer müssen in den kommenden Tagen besonders viel Geduld auf Hessens Straßen mitbringen. Über das Fronleichnam-Wochenende rechnet die Verkehrsbehörde Hessen Mobil wegen des Feiertagsverkehrs mit zahlreichen Staus auf den Autobahnen. Besonders stark belastet seien traditionell die A3 und die A5, wo sich ab Mittwochnachmittag Pendler und Reiseverkehr die Klinke in die Hand geben. "Es wird viel los sein", kündigte Arndt Heyer aus der hr-Verkehrsredaktion an. "Die verlängerten Wochenenden sind kritischer als jeder Ferienanfang."

Im Rhein-Main-Gebiet drohen wegen des Hessentags in Rüsselsheim zusätzliche Behinderungen. Hier müssen sich Reisende vor allem am Rüsselsheimer Dreieck und am Mönchhof-Dreieck auf längere Wartezeiten einrichten. Hessen Mobil hat angekündigt, anlässlich des Hessentags dynamische Anzeigetafeln aufzustellen.

Wer die A3 in Richtung Westen befährt, sollte sich ab Mittwochabend auf zusätzlichen Ärger einstellen. Die Autobahn wird ab 22 Uhr bis Montag früh in zwei Abschnitten vom Kreuz Leverkusen beziehungsweise Kreuz Hilden an gesperrt. Auf den Umleitungsstrecken sind erhebliche Staus angekündigt.

Weitere Informationen Eine Verkehrskarte mit den Stau-Risiko-Routen hat Hessen Mobil hier veröffentlicht. Ende der weiteren Informationen

In Nordhessen sei wegen der Kunstausstellung documenta in Kassel sowie aufgrund von Baustellen auf der A44 und A7 mit erhöhtem Staurisiko zu rechnen.

Hessen Mobil rechnet nach der ersten Reisewelle vom Mittwoch mit einer Entspannung des Verkehrs über Fronleichnam, Freitag und Samstag. Am Sonntag werde es wegen des Rückreiseverkehrs auf den besagten Routen wieder voller werden.

Sendung: hr-fernsehen, hallo hessen, 14.6.2017, 16 Uhr