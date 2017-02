In nur 25 Minuten soll ein Ryanair-Flugzeug in Frankfurt wieder klar zum Abheben sein - dafür muss die Crew den Müll im Flieger selber einsammeln. Eilig hat es Ryanair auch mit Wachstum in Frankfurt.

Noch vor dem Start des ersten regulären Ryanair-Flugs Ende März in Frankfurt arbeitet der Billigflieger bereits an neuen Verbindungen. In Kürze will Ryanair seinen Winterflugplan 2017/2018 für Frankfurt vorstellen - und der für Deutschland zuständige Sprecher Tim Howe Schröder verspricht im Gespräch mit hessenschau.de vorab schon "ein bisschen Wachstum". Es würde aber nicht überraschen, wenn es mehr als nur ein Bisschen wäre.

Am 28. März hat der Billigflieger zunächst die Ziele Mallorca, Alicante, Malaga und Faro im Angebot. Für Wachstum in Frankfurt lässt schon der Sommerflugplan Luft: Die zwei stationierten Boeing 737-800 machen zunächst je nur zwei Hin- und Rückflüge am Tag. Sie stehen damit nachmittags länger in Frankfurt als jene 25 Minuten, die Ryanair als Zeit zwischen Erreichen der Parkposition und dem Wegrollen zum nächsten Start vorsieht. Drei Hin- und Rückflüge in Europa gelten ab Frankfurt als machbar.

"Invasion der Billigflieger ins Herz"

Weitere Ryanair-Verbindungen würden den Flughafen in seiner Lowcost-Strategie bestätigen. Die ungarische Wizz Air hat ihr Kommen angekündigt, Lufthansa peilt für ihre Billigmarke Eurowings ab Sommer 2018 Flüge an.

Die Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo zeigte sich vor wenigen Tagen im Zuge von Tarifverhandlungen bei Condor mit den Beschäftigten alarmiert über die neuen Player auf Rhein-Main. Es komme "die Invasion der Billigflieger nach Frankfurt in das Herz unserer Airline", hieß es , "und die Frage was wir dem entgegensetzen können, wird schlicht und ergreifend nicht beantwortet."

Ryanair plant unterdessen seine Frankfurt-Premiere. Klar ist, dass die Passagiere im Terminal 2 abgefertigt und die Maschinen auf einer Position auf dem Vorfeld parken werden. Dorthin kommen sie mit Bussen. Wer sich einen Priority-Status gekauft hat, darf in den ersten Bus und als erster einsteigen.

Die Crew putzt das Flugzeug selbst

Sprecher Tim Howe Schröder sagt, in Frankfurt setze Ryanair auf sein seit Jahrzehnten bewährtes System zur fixen Abfertigung: Die Flugzeuge haben vorne eine eingebaute Treppe, die die Crew rasch ausfahren kann. Ein zweite Treppe fährt der Flughafen an die hintere Tür. Das spart Zeit.

Aufgeräumt wird die Kabine ebenfalls kurz durch die Crew des Flugzeuges. Putzkräfte eines Dienstleisters kommen erst nach dem letzten Flug am Abend. Sprecher Tim Howe Schröder erklärt, die schnelle Reinigung am Boden sei auch möglich, weil die Crew schon in der Luft Müll einsammelt.

Die Mitarbeiter der neuen Frankfurter Basis seien teils neu, teils langjährige Ryanair-Beschäftigte, sagt der Sprecher. Auf die Frage, ob sie bei Ryanair direkt angestellt seien, antwortet er mit ja. An Bord eines irischen Flugzeuges hätten sie einen irischen Arbeitsvertrag.