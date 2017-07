Der Deutschen Bahn gehen die Lokführer im S-Bahnverkehr aus. Weil mitten in der Ferienzeit viele Mitarbeiter krank sind, fallen derzeit im Rhein-Main-Gebiet täglich einige Bahnen aus. Ärgerlich für Fahrgäste: Die Ausfälle sind online nicht einsehbar.

Ein unerwartet hoher Krankenstand - mitten in den Sommerferien - bereitet der Deutschen Bahn im Rhein-Main-Gebiet derzeit Schwierigkeiten. Weil nicht ausreichend Lokführer zur Verfügung stehen, fallen täglich einige Bahnen aus. Ungefähr 35 von insgesamt 1.000 Bahnfahrten am Tag im Rhein-Main-Gebiet könnten nicht durchgeführt werden, sagte eine Bahnsprecherin am Montag dem hr.

Betroffen sind den Angaben zufolge die Langstrecken der S1 zwischen Wiesbaden und Rödermark-Oberroden, der S2 zwischen Niedernhausen und Dietzenbach und der S6 zwischen Friedberg und Frankfurt.

Keine Online-Informationen

Die Bahn versuche, das Problem schnellstmöglich in den Griff zu bekommen. Unter anderem soll der Schichtplan geändert werden und sogenannte Verstärkerzüge ausgelassen werden. Wie lange die Ausfälle noch andauern, sei aber noch nicht absehbar. "Wir gehen nicht davon aus, dass es bis morgen behoben ist", so die Bahnsprecherin.

Welche Bahnen konkret ausfallen, lässt sich derzeit noch nicht in der Bahn-App oder auf der Webseite abrufen. Grund ist nach Angaben der Bahnsprecherin, dass die Änderungen erst noch abgeglichen und dann ins System eingegeben werden müssten, was bis zu 24 Stunden dauern könne. Bis dahin sollten sich Fahrgäste am Schalter oder am Bahnsteig informieren.

Sendung: hr3, 31.7.2017, 17.40 Uhr