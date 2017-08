Die Deutsche Bahn hat auf die krankheitsbedingten Ausfälle im S-Bahnverkehr reagiert. Einige Bahnen fahren bis Freitag nur im Halbstundentakt, Extrafahrten im Berufsverkehr werden gestrichen.

Ein unerwartet hoher Krankenstand - mitten in den Sommerferien - bereitet der Deutschen Bahn im Rhein-Main-Gebiet derzeit Schwierigkeiten. Weil nicht ausreichend viele Lokführer zur Verfügung stehen, fallen täglich einige Bahnen aus. Dies beträfe rund 45 Bahnen von insgesamt 1.000 Bahnfahrten am Tag, sagte eine Bahnsprecherin am Dienstag dem hr.

Betroffen sind den Angaben zufolge die Langstrecken der S1 zwischen Wiesbaden und Rödermark-Oberroden und der S2 zwischen Niedernhausen und Dietzenbach. Für diese Bahnen gibt es eine Fahrplanänderung, die vorerst bis Freitag gilt. Die S1 und S2 fahren in dieser Zeit nur im Halbstundentakt.

Dauer der Krankheitswelle nicht absehbar

Sogenannte Verstärkerfahrten zu Hauptverkehrszeiten werden auf diesen Strecken aus dem Fahrplan genommen, um die Ausfälle zu kompensieren. Die S6 zwischen Friedberg und Frankfurt sei von den Ausfällen aktuell nicht betroffen, erklärte die Bahnsprecherin. Wie viele der rund 450 S-Bahn-Fahrer sich krank gemeldet haben, konnte die Sprecherin nicht sagen.

Zwar führen die Züge nun in größeren Abständen, dafür aber regelmäßig. Damit gewährleiste man zumindest eine gewisse Planbarkeit. Wie lange die Ausfälle noch andauern, sei noch nicht absehbar. Am Wochenende fahren ohnehin weniger Bahnen. Am Montag werde die Situation neu bewertet.

Welche Bahnen konkret ausfallen, lässt sich mittlerweile auch über die Bahn-App oder die Webseite abrufen. Am Montag, als erste Ausfälle auftraten, war dies noch nicht der Fall. Die Änderungen mussten erst abgeglichen und ins System eingegeben werden, erläuterte die Bahnsprecherin.

