Bestimmte Fernsehgeräte von Samsung lassen sich den jüngsten WikiLeaks-Enthüllungen zufolge in Wanzen verwandeln. In der Schwalbacher Europazentrale des Elektronik-Konzerns ist man alarmiert: Man prüfe die Sache "mit höchster Dringlichkeit", hieß es am Donnerstag.

"Weeping Angel" (Weinender Engel) heißt das Programm, mit dem der US-Geheimdienst CIA angeblich Smart-TV-Geräte von Samsung in Wanzen verwandelt hat. Das geht zumindest aus den jüngsten WikiLeaks-Enthüllungen hervor, die am Dienstag bekannt geworden sind.

Geräte mit der Typenbezeichnung F-8000 wurden demnach mit dem Spionageprogramm angegriffen und übermittelten danach alle Gespräche im Raum an einen CIA-Server. Der Fernseher erweckt dabei den Anschein, als sei er ausgeschaltet. Einzig eine winzige blaue LED-Leuchte auf der Rückseite soll darauf hinweisen, dass das Gerät aktiv ist.

Samsung räumt "Schwachstelle" ein

In der Europazentrale von Samsung in Schwalbach (Main-Taunus) ist man arlamiert. "In Folge des aktuellen Berichts prüfen wir die Angelegenheit mit höchster Dringlichkeit", erklärte das Unternehmen am Donnerstag auf Anfrage von hessenschau.de schriftlich. Samsung betont, dass "der Angreifer physischen Zugang zu dem TV-Gerät haben und den Datenträger anschließen" müsse, um ihn für Spionagezwecke nutzen zu können. Der Konzern spricht von einer "Schwachstelle", die bei einem Großteil dieser Geräte aber bereits über ein Update behoben worden sei.

Man arbeite hart daran, "die Privatsphäre unserer Kunden zu schützen", erklärt Samsung weiter. Kunden ruft die Firma auf, die Software ihrer Geräte über bereitgestellte Updates immer auf dem aktuellen Stand zu halten.

Land fordert Aufklärung von Frankfurter US-Konsulat

WikiLeaks hatte am Dienstag mehr als 8.000 Dokumente veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass die CIA eine eigene Programmiertruppe aufgebaut hat, um systematisch Sicherheitslücken und Schwachstellen in Smartphones, Computern sowie auch Fernsehgeräten und Telefonanlagen auszunutzen und auf diese Weise Verdächtige gezielt auszuspähen.

Nach Darstellung von WikiLeaks operieren Hacker der CIA auch vom Frankfurter US-Generalkonsulat aus. Die hessische Landesregierung fordert in dieser Angelegenheit Aufklärung von US-amerikanischer Seite. Ein Regierungssprecher hatte am Mittwoch angekündigt, dass ein entsprechender Brief an das Generalkonsulat geschrieben werde.