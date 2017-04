Nicht tanken können, weil Dauerparker die Strom-Zapfsäulen blockieren: Für Fahrer von Elektro-Autos ist das in Frankfurt Alltag. Ein Fehler der Stadt hat die Situation weiter verschärft.

Einmal hat Dirk Schoppenhauer sogar die Verkehrspolizei angerufen und zum Abschleppen des Falschparkers aufgefordert. Denn immer, wenn der 39-jährige Frankfurter mit seinem Elektro-Auto an die Stromtankstelle im Reuterweg im Frankfurter Westend fuhr, war diese blockiert: "An sieben Tagen, an denen ich diese Ladesäule angesteuert habe, war sie zugeparkt." Dabei untersagen dort Schilder zu bestimmten Zeiten das Abstellen von Autos zu anderen Zwecken als dem Aufladen an der Stromtankstelle.

An manchen der 42 öffentlichen E-Aufladestandorte mit 103 Ladesäulen in der Stadt Frankfurt gibt es nicht einmal solche Verkehrszeichen. "Diese E-Tankstellen kann man in 90 Prozent der Fälle nicht benutzen", weiß Schoppenhauer.

Besonders ärgerlich für den umweltbewussten Autofahrer: Eigentlich privilegiert das 2015 eingeführte Elektromobiltätsgesetz Fahrer elektrisch betriebener Fahrzeuge, unter anderem beim Parken. Schoppenhauer fordert deswegen deutlichere Schilder und mehr Kontrollen bei den öffentlichen E-Zapfsäulen in der Frankfurter Innenstadt.

Stadt bestellt falsche Schilder

Tatsächlich liegt bei den Schildern für die E-Tankstellen in Frankfurt einiges im Argen: "Zum einen wurde im Herbst vergangenen Jahres versehentlich die Mehrheit der öffentlichen E-Tankstellen falsch beschildert", sagt Dan Orbeck, Referent des Verkehrsdezernenten Klaus Oesterling (SPD), auf Nachfrage von hessenschau.de. Deswegen hätten Verkehrspolizisten dort auch keine Handhabe gegen Parksünder gehabt. Das sei bereits mancherorts behoben, die letzten Nachbesserungen seien in den nächsten Wochen geplant.

Zum anderen fehle an vielen anderen Stellen noch der Hinweis darauf, dass dort ein absolutes Parkverbot mit Ausnahme von ladenden Elektrofahrzeugen gelten soll, räumt Orbeck ein. "Das heißt: Dort darf jeder stehen." Auch hier soll nachgebessert werden. Und: Zusätzlich sollen Piktogramme auf dem Boden der E-Ladestationen die Aufmerksamkeit der Autofahrer erhöhen.

Zu wenig Personal für Kontrollen

Ob diese Maßnahmen wirklich greifen oder wie beim Beispiel Reuterweg weiterhin Falschparker die E-Ladestationen blockieren? Auch Orbeck ist skeptisch. "Die Verkehrspolizei ist nicht rund um die Uhr da, dafür haben wir keine personellen Ressourcen", sagt er. "Es kann auch passieren, dass ein Auto abgeschleppt wird und nach einer Stunde wieder ein neues dort steht."

Dem Tesla-Fahrer Schoppenhauer bleibt in solchen Fällen nichts anderes übrig, als mühsam in der Stadt einer weitere E-Zapfsäule zu suchen. Oder er fährt einen Umweg in eines der Parkhäuser mit E-Ladestellen. "Dann muss ich aber auch noch die Parkgebühr zahlen", sagt er, "das ist keine Lösung."