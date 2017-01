Hier fährt kein Bus raus: Ein bestreiktes Depot in Darmstadt.

Im Tarifstreit der Busfahrer in Hessen haben sich Gewerkschaft und Arbeitgeber auf ein Schlichtungsverfahren geeinigt. Bis ein Termin zur Schlichtung feststeht, soll aber weiter gestreikt werden.

Stundenlang hatten Vertreter von Gewerkschaft und der Arbeitgeberseite in Frankfurt über einen Ausweg aus dem festgefahrenen Busfahrer-Konflikt verhandelt. Am Ende einigten sich Verdi und der Landesverband Hessischer Omnibusvertreter (LHO) auf ein Schlichtungsverfahren. Wer die Verhandlungen führen soll, ist noch unklar.

Trotz dieser Einigung ist der Busfahrer-Streik damit nicht vorbei. Nach Angaben von Verdi geht der Ausstand solange weiter, bis ein Termin für die Schlichtung feststeht. Einem Sprecher der Arbeitgeberseite zufolge wird das Verfahren frühestens am kommenden Montag beginnen. Zugleich äußerte er Unverständnis darüber, dass der Streik zunächst fortgesetzt werden soll.

Elfter Streiktag in Folge

Parallel zu den Verhandlungen hatte auch am Donnerstag in vielen hessischen Städten der Nahverkehr geruht. Seit mittlerweile elf Tagen wird unter anderem in Frankfurt, Darmstadt, Offenbach, Hanau, Gießen, Marburg und Fulda gestreikt. Ein Angebot der Arbeitgeber vom Dienstag hatte Verdi abgelehnt.

Weitere Informationen Aktuell über den Streik informiert Das Nahverkehrsunternehmen HEAG mobilo in Darmstadt informiert auf www.heagmobilo.de über den Streik und alternative Verkehrsangebote. Aktuelle Informationen des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) gibt es unter www.rmv.de ; die RhönEnergie Fulda hält hier aktuelle Informationen bereit. Details zur Situation in Nordhessen gibt es vom Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV) unter www.nvv.de . Ende der weiteren Informationen

Aufgerufen zu Arbeitsniederlegungen sind Beschäftigte bei 20 privaten Busgesellschaften. In dem Tarifstreit hatten die Arbeitgeber zuletzt eine Erhöhung des Ecklohns auf 13 Euro bis Januar 2019 angeboten, Verdi fordert eine Erhöhung des Stundenlohns von derzeit zwölf auf 13,50 Euro.