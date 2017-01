Der festgefahrene Tarifstreit der Busfahrer in Hessen geht in die Schlichtung. Die Verhandlungen beginnen am Montag. Dann sollen auch wieder die Busse aus den Depots rollen.

Nach stundenlangen Verhandlungen haben sich die Gewerkschaft Verdi und der Landesverband der Hessischen Omnibusunternehmer (LHO) am Donnerstag auf eine Schlichtung geeinigt. Bis zum Beginn der Verhandlungen am kommenden Montag wird aber laut Verdi weiter gestreikt. Bis einschließlich Sonntag bleiben die Busse also in den Depots.

"Die Busse fahren ab Montag wieder mit Beginn der Frühschicht" sagte Verdi-Verhandlungsführer Jochen Koppel. Während der Schlichtung herrsche Friedenspflicht. Streiks seien während der Dauer der Schlichtung ausgeschlossen, so Koppel. Die Verhandlungen sollen laut Verdi zwei Wochen dauern und beide Seiten einen eigenen Schlichter benennen. Sowohl Verdi als auch der LHO hätten bereits einen Wunschkandidaten.

Arbeitgeber reagieren brüskiert

Die Arbeitgeber reagierten indes mit Unverständnis darüber, dass der Streik zunächst weitergehen soll. "Spätestens an dem Punkt, wo eine Schlichtung verabredet ist, sollten Streiks unverzüglich beendet werden", sagte LHO-Geschäftsführer Volker Tuchan: "Wir hatten ein verbessertes Angebot auf bis zu 13,78 Euro Stundenlohn vorgelegt in der Erwartung, heute zum Abschluss zu kommen."

Verdi-Sprecherin Ute Fritzel sah in dem Angebot keine substanzielle Verbesserung. "In den 13,78 Euro sind auch Zuschläge enthalten", sagte Fritzel hessenschau.de. Es sei auch gar nicht über die Forderungen der Gewerkschaft verhandelt worden, begründete sie die Fortführung des Ausstandes. "Die Schlichtung ist ein Kompromiss." Anders komme man nicht weiter.

Elfter Streiktag in Folge

Am elften Streiktag in Folge hatten am Donnerstag wieder zahlreiche Busfahrer in mehreren hessischen Städten ihre Arbeit niedergelegt. Schwerpunkte der Streiks waren nach Gewerkschaftsangaben erneut Frankfurt, Darmstadt, Hanau, Offenbach, Marburg, Gießen und Fulda. Auch kam es in Darmstadt wieder zu Solidaritätsstreiks der Straßenbahnfahrer, die ihre Aktionen wohl auch in den nächsten Tagen fortsetzen wollen.

Weitere Informationen Aktuell über den Streik informiert Das Nahverkehrsunternehmen HEAG mobilo in Darmstadt informiert auf www.heagmobilo.de über den Streik und alternative Verkehrsangebote. Aktuelle Informationen des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) gibt es unter www.rmv.de ; die RhönEnergie Fulda hält hier aktuelle Informationen bereit. Details zur Situation in Nordhessen gibt es vom Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV) unter www.nvv.de . Ende der weiteren Informationen

Aufgerufen zu Arbeitsniederlegungen sind Beschäftigte bei 20 privaten Busgesellschaften. In dem Tarifstreit hatten die Arbeitgeber zuletzt eine Erhöhung des Ecklohns auf 13 Euro bis Januar 2019 angeboten, Verdi fordert eine Erhöhung des Stundenlohns von derzeit zwölf auf 13,50 Euro. Die Gewerkschaft verlangt außerdem eine verbesserte Pausenregelung sowie die Einführung einer betrieblichen Altersversorgung.