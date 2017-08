zum Artikel Statistik der Arbeitsagentur : Nirgends stieg das Gehalt stärker als in Darmstadt

Darmstadt: Am meisten verdienen die Menschen im Main-Taunus. Den größten Zuwachs in der Lohntüte hatten 2016 die Darmstädter - und das sogar deutschlandweit. Eine neue Statistik zeigt, wie hoch die Gehälter in den hessischen Kreisen und kreisfreien Städten sind. Es gibt große regionale Unterschiede. [mehr]