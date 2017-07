Eine deutsche Institution hat Geburtstag. Die Bundesbank wird 60. Jahrzehntelang stand sie für eine harte D-Mark. Inzwischen haben sich die Aufgaben der Notenbank gewandelt. Ein Überblick.

"Hüterin der Währung", "Hort der Stabilität", "Vorbild für die Zentralbanken der Welt" - über Jahrzehnte hat sich die Deutsche Bundesbank weltweit einen Namen gemacht. Das schier unerschütterliche Vertrauen der Deutschen in ihre Notenbank ist geradezu legendär: "Nicht alle Deutschen glauben an Gott, aber alle glauben an die Bundesbank" - auf diesen Punkt brachte es 1992 der Franzose Jacques Delors, damals Präsident der EU-Kommission.

Gegründet wurde die Notenbank durch Bundesbankgesetz am 26. Juli 1957. Als Zentralbank stand die Frankfurter Institution vor allem für die Härte der D-Mark . Mit dem Zusammenrücken Europas schrumpfte der Einfluss der Bundesbank: Seit 1999 gibt die Europäische Zentralbank (EZB) den Kurs in der Geld- und Zinspolitik vor. Damit verlor die Bundesbank ihre wichtigste Aufgabe: Für die Stabilität der eigenen Währung zu sorgen.



Trotzdem hat die Bundesbank noch wichtige Aufgaben:

Bargeld in Umlauf bringen

Täglich tauschen Bürger noch D-Mark in Euro um. Bild © picture-alliance/dpa

Über ihr bundesweites Filialnetz versorgt die Bundesbank Handel und Banken mit Bargeld. Zudem ersetzt die Notenbank beschädigte Banknoten und Münzen. Ende 2016 waren Euro-Banknoten im Wert von 1,126 Billionen Euro im Umlauf. Mehr als die Hälfte davon, fast 600 Milliarden Euro, hat die Bundesbank emittiert.

D-Mark in Euro tauschen

D-Mark-Münzen Bild © picture-alliance/dpa

Bürger können immer noch die gute alte D-Mark in Euro umtauschen. Täglich kommen deshalb Menschen in eine der Filialen der Notenbank. Der amtliche Umtauschkurs beträgt 1 Euro für 1,95583 DM. Laut Bundesbank sind auch 15 Jahre nach Abschaffung der Währung immer noch 12,68 Milliarden D-Mark im Umlauf.

Falschgeld aus dem Verkehr ziehen

Bild © picture-alliance/dpa

In Deutschland wurden im vergangenen Jahr 82.150 gefälschte Euro-Banknoten aus dem Verkehr gezogen. Um Kriminellen das Handwerk zu erschweren, tüfteln die Währungshüter permanent an verbesserten Sicherheitsmerkmalen für die Scheine. Zudem schult die Bundesbank zum Beispiel Kassierer, damit diese Blüten beim Bezahlen an der Ladenkasse sofort erkennen.

Geld stabil halten

Die Bundesbank setzt sich nach wie vor für Geldwertstabilität ein. Eine Herausforderung, denn sie ist nur noch eine Stimme unter vielen im Rat der EZB. Neben Bundesbank-Präsident Jens Weidmann sitzen dort Vertreter der anderen 18 Euroländer. "Aber auch im Chor der europäischen Geldpolitik ist es wichtig, dass die stabilitätsorientierte Stimme der Bundesbank hörbar bleibt", sagt Weidmann, der seit Mai 2011 im Amt ist. Seitdem ist der Währungshüter nicht müde geworden, vor Risiken und Nebenwirkungen der lockeren EZB-Geldpolitik zu warnen.

Banken beaufsichtigen

Kleinere Banken im Visier: Gemeinsam mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) überwacht die Bundesbank etwa 1.500 kleinere und mittlere deutsche Kreditinstitute direkt - vor allem Volksbanken und Sparkassen. Zudem sind die Aufseher in die europäische Bankenaufsicht unter EZB-Führung eingebunden.

Goldschatz hüten

Pures Gold: Alle Barren sind sorgfältig nummeriert und katalogisiert Bild © Deutsche Bundesbank

Die Bundesbank wacht über den zweitgrößten Goldschatz der Welt: 3.378 Tonnen (Stand 31.12.2016). Nach öffentlicher Kritik werden die größtenteils im Ausland gelagerten Barren allmählich in heimische Tresore gebracht. Das Ziel, mindestens die Hälfte der deutschen Goldreserven im Inland aufzubewahren, war bereits Ende vergangenen Jahres mit 1.619 Tonnen fast erreicht. Wert des gesamten Goldschatzes: rund 119,3 Milliarden Euro.

Geschichte des Geldes erzählen

Money, Money, Money - darum geht es im Geldmuseum der Bundesbank. Zwei Jahre lang wurde das Museum umgebaut und modernisiert, Ende 2016 öffnete es wieder. Besucher können zum Beispiel einen Goldbarren anfassen. Bis zum 15. August ist dort auch noch die Sonderausstellung "Wächter der Währung" zu sehen.

Schüler im Geldmuseum in Frankfurt. Bild © hr/Tim Wegner

Außerdem: Seit ihrer Gründung sammelt die Bundesbank Kunst. Die Sammlung umfasst inzwischen mehrere Tausend Objekte, die in den verschiedenen Gebäuden der Bank zu finden sind.

NS-Vergangenheit aufarbeiten

Die Bundesbank lässt ihre Vorgeschichte im Nationalsozialismus wissenschaftlich untersuchen. Historiker sollen die persönlichen Nazi-Verstrickungen früherer Führungskräfte wie auch die Gleichschaltung der Reichsbank und ihre Funktion im NS-Regime prüfen. Den Historikern fehlen allerdings laut einem "Spiegel"-Bericht zahlreiche Unterlagen, weil ein Großteil der Reichsbank-Akten verloren gegangen ist. Noch in den 1970er Jahren seien Unterlagen über SS-Lieferungen von Zahngold und Schmuck von Holocaustopfern an die Reichsbank verschwunden.