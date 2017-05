So will die Bahn hessische Bahnhöfe besser machen

Neue Schalter, Fahrstuhl-App, mehr Geld fürs Reinigen: Die Bahn will hessische Bahnhöfe komfortabler und sauberer machen. Sie setzt dabei auch auf einen WhatsApp-Dreckmelder.

Die Bahnhöfe in Hessen sollen kundenfreundlicher, sauberer und barrierefreier werden. Dafür investiert die Deutsche Bahn bis 2021 rund 530 Millionen Euro.

Es gehe darum, "die Aufenthaltsqualität in Bahnhöfen zu verbessern", sagte die zuständige Regionalbereichsleiterin für Station und Service, Susanne Kosinsky, in Frankfurt. Das sind die konkreten Pläne:

1. Verbesserte Reinigung und WhatsApp-Dreckmelder

WhatsApp-Dreckmeldung mit Mundschutz-Emoji? Auch für hessische Bahnhöfe geplant. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Von Juli an sollen die Bahnhöfe in Hessen nach anderen Prioritäten gereinigt werden. "Wir haben untersuchen lassen, wo unsere Kunden besonders genau hinschauen - eher auf den Boden, zur Decke oder zu den Treppengriffen", erläuterte Kosinsky.

Ergebnis: Die Böden sollen häufiger und besser gesäubert werden. Für Rolltreppen sollen neue Reinigungsmaschinen angeschafft werden. Außerdem soll das besser geputzt werden, was Bahnreisende anfassen - zum Beispiel Griffe und Tasten in Aufzügen.

Sobald nach diesem Konzept geputzt wird, sollen auch die Kontrollen verstärkt werden. Insgesamt will die Bahn für die Reinigung künftig mehr Geld ausgeben. Zurzeit kostet allein das regelmäßige Putzen des Frankfurter Hauptbahnhofs nach Bahn-Angaben jährlich 1,6 Millionen Euro.

Bahnkunden sollen künftig noch einfacher Dreck und Schmutz an Bahnhöfen melden können - per WhatsApp-Nachricht direkt an den Reinigungsdienstler. In Berlin und Hannover wird der WhatsApp-Dreckmelder seit März getestet, in Hessen könnte dieser Service Ende 2017 an großen Bahnhöfen eingeführt werden.

2. Mehr Barrierefreiheit und App-Info über defekte Fahrstühle

Funktionieren die Fahrstühle? Infos aus der "Bahnhof live"-App Bild © hessenschau.de

31 kleine Bahnhöfe im ländlichen Raum mit weniger als 1.000 Reisenden pro Tag werden bis 2020 barrierefrei nach den Bedürfnissen für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen ausgebaut- vor allem in der Nähe von Seniorenheimen oder Behinderten-Einrichtungen.

Sind Rolltreppen und Fahrstühle vorhanden, funktionieren sie allerdings nicht immer. Welche defekt sind und welche nicht, darüber informiert die Bahn in der kostenlosen Smartphone-App "DB Bahnhof live" (Apple-App-Store-Download / Google-Play-Store-Download ).

"Ich kann an einem beliebigen Bahnhof gucken, ist der Aufzug in Betrieb, dann hat er einen grünen Haken", erklärte Bahn-Managerin Kosinsky. "Ist er nicht in Betrieb, dann weiß ich als Mobilitätsbehinderter: Ich muss woanders umsteigen, beziehungsweise meine Reise anders planen."

3. Neue Informationsschalter für Bahnkunden

Prototyp des neuen Infoschalters der Bahn. Bild © Deutsche Bahn

Am ICE-Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe will die Bahn im Herbst für Hessen den ersten neuen Informationsschalter einrichten, 2018 soll es die moderne "DB Information" auch am Frankfurter Hauptbahnhof geben. Weitere große Bahnhöfe sollen folgen.

Die Bahn verspricht gut sichtbare Informationsmonitore an den Schaltern, persönliche Beratung, aber auch Selbstbedienungsterminals. Dort sollen sich Fahrgäste Tickets oder Bescheinigungen für Verspätungen ausdrucken sowie eine Mobilitätshilfe bestellen können.

4. Sanierung und Neubau von Toiletten

Bis Anfang 2018 will die Bahn mit zwei Partnern bundesweit die rund 100 größten Bahnhöfe mit behindertengerechten Toiletten ausstatten - unter anderem am Hauptbahnhof in Kassel.

Weitere Informationen Sanierung des Frankfurter Hauptbahnhofs Der größte Bahnhof in Hessen, der Frankfurter Hauptbahnhof mit täglich rund 460.000 Reisenden und Besuchern, soll ab 2019 modernisiert werden. Die Umbaupläne hat die Bahn nach Einwänden des Eisenbahnbundesamts nun nachgebessert. Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, 11.05.2017, 12.00 Uhr