Die Brücke ins Nichts am Rande von Solms-Oberbiel. Bild © Mike Marklove (hr-iNFO)

Resolution an Landesregierung

Seit vier Jahren führt eine Brücke in Solms statt auf die B49 auf eine grüne Wiese. Nun macht die Stadt ihrem Ärger Luft. Doch der Bürgermeister weiß schon jetzt, warum es keine schnelle Lösung geben wird.

Täglich donnern tausende Autos und Lastwagen unter der Brücke am Rande von Solms-Oberbiel (Lahn-Dill) durch. Über die Brücke hingegen fährt keiner. Denn sie ist nicht freigegeben, obwohl sie längst fertig ist.

Wobei, das stimmt nicht ganz. Einer fährt regelmäßig drüber, um zu seinem Feld zu gelangen: Rainer Menz. "Ich bin Landwirt und fahre mit meiner Maschine drüber. Ansonsten machen das noch ein paar Radfahrer und Spaziergänger, die ihre Hunde ausführen - und fertig", sagt er.

Streit mit Firma neben Brücke

Ein ziemlich teurer Schildbürgerstreich. Das Bauwerk hat rund zwei Millionen Euro gekostet. Ursprünglich war die Brücke als zusätzliche Auffahrt auf die B49 gedacht, sie sollte vor allem den Ortskern entlasten und wurde bereits 2013 fertig.

Doch zunächst gab es Streit zwischen dem Land und der angrenzenden Firma IBC Wälzlager. IBC befürchtete, die Brücke könnte zu nah am Werksgelände sein und durch Schwingungen die Produktion stören. Inzwischen hat sich IBC mit dem Land geeinigt. Jetzt muss aber noch das Bundesverkehrsministerium sein Okay geben und die Zufahrtsstraße zur Brücke muss umgewidmet werden - von einer Gemeinde - in eine Landstraße.

25 Meter fehlen für den Anschluss

Der Solmser Bürgermeister Frank Inderthal (SPD) fordert Land und Bund auf, endlich zu handeln. Für ihn ist die Situation genauso unerträglich wie für viele Mitbürger: "Selbst im besten Falle, wenn man sich jetzt einigt, wird es bestimmt drei Jahre dauern, bis der Verkehr fließen kann."

Grund: Das Projekt muss laut Bürgermeister zunächst europaweit ausgeschrieben werden, dann muss eine Baufirma gefunden werden. "Es ist ja das Jahr 2020 genannt worden, das ist mittlerweile schon fast gar nicht mehr zu halten", sagt Inderthal.

Dabei fehlen nur 25 Meter, damit aus der Brücke ins Nichts eine Brücke in Richtung Wetzlar wird. Deshalb wollen Inderthal und die Stadtverordneten erreichen, dass die Brücke ins Nichts wenigstens provisorisch für die Auffahrt in Richtung Wetzlar freigegeben wird. Die Stadt schickte eine entsprechende Resolution an das Land.

Vier Jahre Nicht-Nutzung hätten der Brücke eher geschadet als ihr gut getan, sagt Ortsvorsteher Jörg Leidecker. "Sie steht belanglos da und verrottet vor sich hin. Unkräuter wachsen schon aus ihr heraus, was der Brücke sicherlich schaden wird."

Bürger stehen im Stau

Auch die Bürger sind mehr als verärgert, viele müssen einen Umweg fahren. Dazu haben sich die Straßen von Oberbiel wegen des erhöhten Verkehrsaufkommens deutlich verschlechtert.

"Je nachdem, zu welcher Uhrzeit man fährt, staut sich das noch am Ortsausgang von Oberbiel in Richtung Kreisverkehr. Dann kommen viele Autos aus mehreren Orten und den Ortsteilen von Solms zusammen", sagt Anwohner Frank Hinterseher. Im Stau zu stehen, sei nicht schlimm. "Aber wenn man weiß: Das könnte anders sein, ist der Frustfaktor groß."