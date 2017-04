Grund zur Freude für Spargelfans: Die Ernte des Edelgemüses hat jetzt offiziell begonnen. Die Zeit läuft - in nur zwei Monaten werden schon die letzten Stangen gestochen. Warum eigentlich?

Ministerin Hinz beim Spargelstechen. Bild © picture-alliance/dpa

Die ersten Restaurants bieten schon Spargelgerichte an, auch die Verkaufsbuden haben das Edelgemüse schon im Angebot. Am Donnerstag hat Landwirtschaftsministerin Priska Hinz (Grüne) die Spargelsaison nun auch offiziell eröffnet. "Spargel ist unsere wichtigste Gemüsekultur"", sagte die Ministerin beim Spargelstechen in Griesheim (Darmstadt-Dieburg).

Vielversprechender Saisonstart

Nachdem die Saison 2016 für hessische Spargelbauern wegen der vielen Regentage nicht optimal lief, sieht es in diesem Jahr bisher besser aus. Der erste Spargel konnte bereits Mitte März gestochen werden - so früh wie selten zuvor. Der Ertrag und die Qualität seien jetzt schon besser als im vergangen Jahr, sagt Simon Schumacher vom Verband süddeutscher Spargel- und Erdbeerbauern.

"Die Stangen sind so früh so kräftig wie selten zuvor und wir haben schon eine richtig große Menge." Das habe er in den zehn Jahren, die er schon dabei ist, so noch nicht erlebt, sagte Schumacher zu hessenschau.de.

Südhessen ist Spargelhochburg

Insgesamt erstrecken sich die hessischen Spargelfelder laut Umweltministerium auf über 2.200 Hektar. Im letzten Jahr konnten die Bauern darauf fast 10,5 Millionen Kilogramm ernten. Damit nimmt der Spargel mehr als 30 Prozent der Gemüseanbaufläche ein.

Weitere Informationen Spargel-Rezept Passend zum Start der Spargelsaison finden Sie hier unseren Rezeptvorschlag: Kabeljau mit grünem und weißen Spargel. Ende der weiteren Informationen

Die meisten Spargelstangen sprießen in Südhessen aus der Erde. Die Landkreise Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau und Bergstraße sind die Anbau-Hochburgen. Eine Spargelvariante ist in den letzten Jahren besonders gefragt. "Die Zunahme im Bioanbau zeigt, dass die Landwirte auf die wachsende Nachfrage nach Bio-Spargel reagieren", sagte Hinz.

Spargel bleibt Saisongemüse

Trotz aller technischen Fortschritte, spezieller Folien und Tunnel, wird Spargel wohl weiterhin ein Saisongemüse bleiben, wie der Bürstädter Spargelbauer Andreas List berichtet. "Wir haben die Ernte dadurch schon zwischen zwei und vier Wochen eigentlich gegen die Natur vorgeholt. Aber wir können sie nicht verlängern, weil der Spargel im Sommer Reservestoffe aufbauen muss", sagt List. Die Reserven braucht die Pflanze für einen guten Austrieb im folgenden Jahr. Traditionell endet die Spargelsaison am 24. Juni, dem sogenannten Johannistag.