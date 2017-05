Sie bekommen Abfuhren und blöde Kommentare: Sogenannte Werber, die in Fußgängerzonen neue Mitglieder für Vereine oder Organisationen gewinnen sollen. Trotzdem lohnt sich der Aufwand - für den Greenpeace oder der WWF Millionensummen ausgeben.

Schwarze Regenjacke, auf dem Rücken ein Panda: "Entschuldigung, haben Sie ein Herz für Tiere?", fragt die junge Frau einen Passanten auf der Frankfurter Zeil. "Nervtötend", stöhnt der und läuft weiter. Die Studentin arbeitet im Auftrag der Umweltorganisation WWF. So wie sie patrouillieren in vielen Innenstädten Werber im Namen von Non-Profit-Organisationen. Ihr Ziel: Unterstützer finden und Spenden sammeln, neudeutsch auch Fundraising genannt. Für die Organisationen ist das wichtig, um zu überleben. Für Studenten ist es ein Nebenerwerb, der kräftezehrend sein kann.

Einst ehrenamtlich, heute professionell

"Wir haben das ganz früher teilweise mit Ehrenamtlichen gemacht, können das aber nicht nur so stemmen", erzählt Dirk Bathe von World Vision Deutschland. Der Verein mit Sitz in Friedrichsdorf ist in der Entwicklungshilfe tätig. So wie World Vision arbeiten auch andere Organisationen für ihre Standwerbung mit professionellen Agenturen zusammen.

Eine dieser Agenturen ist Dialog Direct mit Hauptsitz in Berlin. Das Unternehmen hat etwa 20 festangestellte Mitarbeiter, drei davon in Frankfurt. Sie organisieren die Aktionen, für die in den Semesterferien zeitweise schon mal 200 Studenten bundesweit im Einsatz sind. Deren Stundenlohn: neun Euro. Dialog Direct plant die Einsätze und schult die Bewerber.

Drei bis fünf Abschlüsse pro Tag

"Man muss klar sagen, der monetäre Anreiz motiviert", erklärt Ben Spiekermann, Marketing-Direktor von Dialog Direct. Er hat früher selbst in Fußgängerzonen Geld gesammelt und weiß wie schwer es ist, Passanten zu überzeugen: "Man braucht wahnsinnig viel Motivation da draußen."

Rund 500 Fußgänger spricht ein "Werber" am Tag an. Daraus würden durchschnittlich circa 15 Gespräche entstehen, an deren Ende etwa drei bis fünf Förderer stehen, schildert Spiekermann aus der Praxis.

Eine Quote an festgeschriebenen Abschlüssen gebe es nicht, allerdings werde "teils erfolgsabhängig vergütet". Soll heißen: Je nach Abschlüssen erhalten die Studenten einen Bonus. Der könne 10 bis 20 Prozent des Stundenlohns ausmachen, meint Spiekermann. Umgerechnet: zwischen 90 Cent und 1,80 Euro.

Entscheidend für die Höhe der Provision ist unter anderem der Altersdurchschnitt der Förderer. Denn: "Bei einem 18-Jährigen haben wir eine höhere Stornoquote", ordnet der Berliner ein. Erwachsene über 40 Jahren seien sich der Tragweite ihrer Unterschrift bewusster.

Körperkontakt ist verboten

Rund 7.000 Förderer hat World Vision im vergangenen Jahr durch solche Aktionen dazugewonnen. Allein 1.100 davon in Hessen. Greenpeace spricht von 1.400 Unterstützern, die die Organisation 2016 durch Standwerbung in Frankfurt gewonnen hätte. Das entspricht einem jährlichen Beitragsvolumen von etwa 110.000 Euro. Die Umweltorganisation WWF berichtet gar von 2.000 neuen Förderern, die jährlich im Raum Frankfurt dazukommen.

Etwa drei bis fünf Förderer wirbt ein Agentur-Mitarbeiter am Tag. Bild © hessenschau.de

Trotz dieser Erfolge wird immer mal wieder Kritik an der sogenannten Standwerbung laut. Die Werber werden mitunter als aufdringlich wahrgenommen. Werbe-Profi Spiekermann kennt diese Vorwürfe und versucht, die Mitarbeiter zu coachen. "Menschen werden nicht angefasst", lautet seine Anweisung.

Vermeintlich aggressives Auftreten der Werber - eine Problematik, die auch den Organisationen selber bekannt ist. Greenpeace verweist deshalb auf Qualitätsrichtlinien, die die Umweltorganisation den Mitarbeitern vor Arbeitsantritt aushändigt. "Niemals dürfen Passanten verfolgt, angepöbelt oder beschimpft werden", heißt es dort. Auch Spiekermann von Dialog Direct hält fest: "Diese Drücker-Kolonnen wollen wir nicht."

Demnach seien die Studenten verpflichtet, die Wahrheit zu sagen und sich auf Nachfrage als Mitarbeiter der Agentur erkennbar zu geben. Die Werber, im Fachjargon "Dialoger" genannt, hätten die Anweisung, den Passanten auf keinen Fall den Weg zu versperren oder sie festzuhalten. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, auf die Spiekermann jedoch mehrfach verweist - auch weil Beschwerden nicht ausbleiben. "Es knirscht vielleicht zwei Mal am Tag", sagt er.

Nur noch vereinzelt Ehrenamtliche

Für Infostände hat Greenpeace 2016 deutschlandweit 1,5 Millionen Euro ausgegeben. Etwa die Hälfte der Summe entfällt auf Agenturen. Durch deren Hilfe hat Greenpeace jährliche Einnahmen von 850.000 Euro durch neue Beitragszahler gewonnen. Die Gesamtkosten amortisieren sich also innerhalb von zwei Jahren.

WWF zahlt jährlich etwa 6 Millionen Euro für Standwerbung, rund 70 Prozent davon für Agenturen. Dem gegenüber stehen jährliche Neueinnahmen von rund 4,8 Millionen Euro - wobei die Unterstützer durchschnittlich sechs Jahre zahlen. Das heißt: Werbung in der Fußgängerzone bringt insgesamt etwa das fünffache von dem ein, was sie kostet.

Komplett ehrenamtliche Spendensammler sind selten geworden. Greenpeace und World Vision setzen sie nur ergänzend ein, WWF gar nicht. Auch Dirk Bathe von World Vision hält fest: "TV-Spots oder Außenwerbung sind deutlich teurer." Die Organisation möchte in Fußgängerzonen daher weiterhin auf Jagd nach Förderern gehen.