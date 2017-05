Mindestlohn nur auf dem Papier, unbezahlte Überstunden, Erfolgsdruck: Studenten, die im Auftrag einer Fundraising-Agentur für den WWF und andere Organisationen Spenden sammeln, beklagen schlechte Arbeitsbedingungen. Die Agentur kann die Kritik nicht nachvollziehen.

Sie stehen in der Fußgängerzone und werben für einen guten Zweck: In vielen hessischen Innenstädten sprechen Studenten im Auftrag von Organisationen wie WWF, Amnesty International oder World Vision Passanten an. Angestellt sind die Werber bei Fundraising-Agenturen, wie zum Beispiel DialogDirect mit Sitz in Berlin.

Nach einem Bericht von hessenschau.de erheben zwei Studenten Vorwürfe gegen ihren ehemaligen Arbeitgeber. Sie beklagen schlechte Arbeitsbedingungen: DialogDirect würde Studenten länger als die vereinbarten acht Stunden pro Tag arbeiten lassen. Die Agentur soll die Mindestlohn-Regelung aushebeln. Und: Wer sein Soll nicht erfüllt, werde gebeten zu gehen.

Mindestlohn ausgehebelt?

"Knapp 2.000 Euro für vier Wochen Arbeit - das hört sich erstmal gut an", sagt Patrick Wurmbach. Im August 2016 hat der Gießener Student während der Semesterferien für DialogDirect gearbeitet. Wurmbach erinnert sich mit gemischten Gefühlen. Die Arbeitstage hätten länger gedauert als ausgemacht. „Der härteste Fall war ein Einsatz in der Augsburger Innenstadt“, sagt er. Der sei von 10 Uhr bis 23 Uhr gegangen. Die Überstunden: unvergütet.

Weitere Informationen Mindestlohn Der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland liegt seit 2017 bei 8,84 Euro brutto die Stunde. Zuvor betrug er 8,50 Euro. Eingeführt wurde der Mindestlohn 2015. Ende der weiteren Informationen

DialogDirect ist eine der größten Agenturen für Standwerbung. Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, in Innenstädten für Vereine und Organisationen Mitglieder zu werben. Für das Jahr 2015 weist die GmbH im Bundesanzeiger einen Gewinn von rund 281.000 Euro aus. Das Unternehmen beschäftigt rund 20 Festangestellte. In den Sommermonaten arbeiten bis zu 200 Studenten befristet für die Agentur und werben Passanten. Verdienst laut DialogDirect: neun Euro pro Stunde, zusätzlich Bonus-Zahlungen.

Das deckt sich mit den Angaben in einem Arbeitsvertrag aus dem Jahr 2016, der hessenschau.de vorliegt. Dort ist ein Pauschalverdienst von 408 Euro pro Woche vereinbart. Bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 48 Stunden entspricht das einer Vergütung von 8,50 Euro pro Stunde, dem damaligen Mindestlohn. Nicht jedoch, wenn DialogDirect seine Mitarbeiter deutlich länger einsetzt als vereinbart - oder verkürzt in die Pause lässt.

Arbeit unter Druck

Acht Stunden sollte ein Mitarbeiter bei DialogDirect eigentlich arbeiten: täglich von 10 bis 20 Uhr, zwei Stunden Mittagspause inklusive. "Doch die Teamleiter sagen: Wir müssen den Schnitt vollkriegen", erinnert sich Linda Bach (Name von Redaktion geändert), die erst kürzlich für DialogDirect gearbeitet hat und aus Angst vor Nachteilen anonym bleiben möchte. "Da hat man dann 45 Minuten Pause auf zehn Stunden Arbeit", sagt sie.

Mindestens zwölf Förderer muss ein Werber in seiner ersten Arbeitswoche gewinnen, so steht es im Arbeitsvertrag. "Wenn man nicht das Soll erfüllt, ist man schnell raus", erzählt Wurmbach. Dann werde einem bereits am zweiten oder dritten Arbeitstag signalisiert: "So langsam wird's eng für dich." DialogDirect habe Wurmbach nach einer Woche gebeten, zu kündigen.

Auch Bach resümiert über die Agentur: "Sie könnten mitarbeiterfreundlicher sein." Enttäuscht ist sie außerdem über Parkkosten, für die sie selbst aufkommen muss. DialogDirect zahlt seinen Mitarbeitern für die Einsätze in fremden Städten Anfahrt und Unterkunft. Die Parkkosten in den Innenstädten müssen die Angestellten selbst bezahlen. Auf die Woche hochgerechnet, könnten das schnell 20 bis 30 Euro sein, sagt Bach.

Fundraising-Agentur widerspricht

Ben Spiekermann, Marketing-Direktor von DialogDirect, hält dagegen: "Es gibt Teams, die sind etwas fauler", erklärt er. Ein Parkhaus direkt am Einsatzort in der Innenstadt sei natürlich kostenpflichtig. Aber: "Es gibt in jeder Stadt kostenlose Parkplätze", sagt Spiekermann. Notfalls müssten die Teammitglieder außerhalb des Stadtkerns parken und könnten mit öffentlichem Nahverkehr zum Stand fahren. "Das bezahlen wir selbstverständlich", erklärt er.

Spiekermann hat früher selbst als Teamleiter gearbeitet. Damals habe er sein Team erst zum Einsatzort gebracht und danach einen kostenlosen Parkplatz gesucht.

Der Werbe-Profi verweist außerdem auf eine Arbeitszeitvereinbarung, die neue Mitarbeiter unterschreiben müssten. Die Pausenzeiten müssten "selbständig eingefordert werden", heißt es dort. Eine stetige Kontrolle durch die Kampagnenleitung sei aufgrund der geografischen Begebenheiten nicht möglich.

Und weiter: "Sollte die Pause genutzt werden, um Förderer zu gewinnen, geschieht dies ausdrücklich auf eigenen Wunsch." Dem widerspricht Ex-Werberin Bach: Die Teamleiter würden dazu anhalten, während der Pause weiterzuarbeiten - "im Sinne der guten Sache".

Im Sinne der Sache?

Die gute Sache liegt auch Bach am Herzen. "Ich möchte DialogDirect nichts Böses", stellt sie klar. "Die Leute dort sind sehr nett." Allerdings stört sie sich an den Bedingungen vor Ort. So gibt es zum Beispiel auch unbezahlte Schulungen im Anschluss an die Arbeitseinsätze: "Die machen Spaß, aber manchmal wollte man einfach ins Bett."

In den Schulungen gibt DialogDirect Tipps für das Werben von Passanten. "Absolut freiwillig" sei das, sagt Marketing-Direktor Spiekermann. So steht es auch in der Arbeitszeitvereinbarung, die Mitarbeiter seit Einführung des Mindestlohns unterschreiben müssten.

Was den Vorwurf der zu langen Arbeitszeit angeht, hält Spiekermann fest: "Es obliegt jedem selbst, um 20 Uhr die Vereinsjacke auszuziehen und mit der Arbeit aufzuhören." Auch die vertragliche Mindestanzahl an Förderern sei lediglich eine "Handlungsempfehlung".

DialogDirect würde niemandem kündigen, sondern hoffe auf das "Grundverständnis des Fundraising". Spiekermann vergleicht: "VW würde sich mit einem Monteur schwer tun, der es schafft, pro Tag nur zehn Schrauben an einem Auto zu montieren."

World Vision: Werber sollen sich melden

Von DialogDirect-Kunden will hessenschau.de wissen, ob sie von solchen Vorwürfen gehört haben.

Dirk Bathe, Sprecher von World Vision Deutschland, antwortet, dass ihm Vorwürfe über zu lange Arbeitszeiten der Studenten in dieser Form neu seien. Er bittet Werber, denen so etwas passiert, sich bei der Organisation mit Sitz in Friedrichsdorf zu melden: "Natürlich würden wir dann das Gespräch mit DialogDirect suchen."