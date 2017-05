Der Tarifkonflikt zwischen der Lufthansa und den Piloten der Vereinigung Cockpit ist zwar längst beigelegt, beschäftigt aber immer noch die Gerichte. Am Mittwoch kassierte die Gewerkschaft vor dem Staatsgerichtshof eine Niederlage.

Wollte die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) mit ihren Streiks den Konzernumbau der Lufthansa verhindern? Diese Frage beschäftigte seit 2015 mehrere Gerichte. Der VC sei es gar nicht darum gegangen, einen Tarifvertrag zu verhandeln, argumentierte die Lufthansa.

Die Gewerkschaft habe als Bedingung für die ab 2014 laufenden Tarifgespräche zu Gehältern und Altersvorsorge verlangt, dass die Lufthansa ihr Billigkonzept mit der Tochter Eurowings nicht weiterverfolgt. Das sei ein illegales Streikziel, hatte die Airline argumentiert und deswegen 2015 beim Hessischen Landesarbeitsgericht ein Streikverbot erwirkt. Dagegen legte die VC eine Grundrechtsklage vor dem hessischen Staatsgerichtshof in Wiesbaden und eine Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ein. Sie berief sich dabei auf die hessische Verfassung, in der ein weitergehendes Streikrecht festgeschrieben sei.

Jetzt entscheidet Karlsruhe

Die Grundrechtsklage hat Hessens höchstes Gericht nun zurückgewiesen. Da sich die Gewerkschaft gleichzeitig an das Bundesverfassungsgericht gewandt habe, sei sie unzulässig, heißt es in einem Urteil des Staatsgerichtshofs vom Mittwoch. Außerdem könne das Gericht aus der hessischen Verfassung kein Streikrecht ableiten, das über das Grundgesetz hinausgehe.

Die Entscheidung fiel mit acht gegen drei Stimmen im Richterkollegium. Die Minderheit vertrat die Meinung, die Frage eines möglichen Streikrechts hätte inhaltlich eingehend erörtert werden müssen. Über die Verfassungsbeschwerde muss nun in Karlsruhe entschieden werden.

