Baupläne der Hessischen Staatsweingüter sorgen für Alarm in Eltville: Ausgerechnet auf einem der edelsten Weinberge soll eine riesige Maschinenhalle entstehen. Die Stadt will den schon beschlossenen Bau unbedingt verhindern.

Die Staatsweingüter Kloster Eberbach haben als Hessens größtes Weingut einen entsprechenden Maschinenpark. Weinbergsschlepper, Anhänger, Vollernter, insgesamt mehr als 400 Fahrzeuge und Gerätschaften. Die teuren Geräte stehen teilweise im Freien, weil der Betriebshof nicht ausreicht. Deshalb will Geschäftsführer Dieter Greiner die 1920 gebaute Domäne Rauenthal in Eltville (Rheingau-Taunus) um eine große Halle samt Werkstatt erweitern.

Nach Auskunft des Vereins zur Erhaltung des Eltviller Stadtbilds und der Rheinuferlandschaft soll die Halle 60 mal 25 Meter messen. Der Verein kritisiert die bislang geheim gehaltenen Baupläne, und das hat mit dem vorgesehenen Standort zu tun: hinter der Domäne am Rauenthaler Baiken, der zu den historischen Rheingauer Spitzenlagen zählt.

Geschäftsführer: Kein Neubau an freier Stelle

Geschäftsführer Greiner begründet die beabsichtigte Erweiterung der Domäne damit, "dass die Maschinen, die wir heute verwenden, andere sind als die vor 100 Jahren, als die Domäne gebaut wurde". Er betont, dass die Staatsweingüter keinen Neubau an einer freien Stelle in der Landschaft planten.

Eine Million Euro will Hessens größtes Weingut investieren. Die zuständigen Behörden im Rheingau-Taunus-Kreis haben die Baugenehmigung bereits erteilt, laut einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" kann mit dem Bau begonnen werden.

"Stört das Wohlbefinden der Menschen"

Doch so wie der Bau einer modernen Kellerei im Steinberg vor einigen Jahren umstritten war, regt sich auch jetzt in Eltville Widerstand gegen den Plan, eine große Maschinenhalle an so markanter Stelle zu bauen. Der Rauenthaler Baiken ist auch für den Tourismus eine Spitzenlage: Viele Wochenendausflügler kehrten dort im Gutsausschank ein.

Renate Quermann vom Verein zur Erhaltung des Eltviller Stadtbildes warnt vor der "sehr groß dimensionierten Maschinenhalle": "Sie ist ein Funktionsbauwerk, und wir denken, dass das in so einer Kulturlandschaft zerstörend für den Blick und auch für das Wohlbefinden der Menschen, die sich dort erholen wollen, wirkt."

Die Stadt Eltville hat ihr Einvernehmen zu dem Vorhaben verweigert, das jedoch hat auf die Baugenhemigung keinen Einfluss. Auch von hr-iNFO befragte Bürger schütteln den Kopf über das Vorhaben. "Das ist ein Unding", sagt ein Passant. "In so einer Halle sehe ich auch eine Gefahr für die Weinbergslandschaft", sagt ein anderer.

Stadt schlägt anderen Standort vor

Die Stadt Eltville will gegen das Vorhaben notfalls klagen. Dass die Staatsweingüter eine neue Maschinenhalle brauchen, stellt Bürgermeister Patrick Kunkel (CDU) gar nicht infrage. Er schlägt aber einen Standort am Fuß des Rauenthaler Bergs unweit der Domäne vor und hätte sich gewünscht, die Staatsweingüter als Gesellschaft des Landes hätten im Vorfeld das Gespräch gesucht. Die Kommune sei durchaus bereit, dem Betrieb entgegenzukommen, indem sie Flächen zur Verfügung stelle.

Dieter Greiner, Geschäftsführer der Staatsweingüter, zeigt sich offen dafür, den Alternativstandort zu prüfen. Weil aber immer häufiger Weingüter aussiedeln wollen, fordert der Eltviller Stadtbildverein jetzt, Teile der Kulturlandschaft wie den Eltviller Sonnenberg unter Schutz zu stellen, damit dort nicht mehr gebaut werden darf.