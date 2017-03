Mitten im Übernahme-Wettstreit um den Bad Vilbeler Arzneimittelhersteller Stada ist Vorstandschef Matthias Wiedenfels offenbar abgehört worden. Das berichtet das "Manager Magazin". Das Unternehmen schweigt dazu.

Im Dienstwagen des Stada-Chefs Matthias Wiedenfels sei eine Abhöreinrichtung gefunden worden, berichtete das "Manager Magazin " vorab am Donnerstag ohne Angabe von Quellen. Zudem seien dem 43-Jährigen anonym Fotos und Briefe geschickt worden, die ihn in vertraulichen Geschäftssituationen und im privaten Umfeld zeigten.

Dem Bericht zufolge wurde Wiedenfels im zweiten Halbjahr 2016 bespitzelt. Der Bad Vilbeler Pharmakonzern habe Sicherheitsexperten und Behörden eingeschaltet, woraufhin die Zusendungen aufgehört hätten. Stada wollte sich zu dem Bericht nicht äußern. Nach Angaben einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt wurde bereits im vergangenen Jahr ein Verfahren gegen Unbekannt ergebnislos eingestellt.

Übernahmepoker mit zwei Bietergruppen

Wiedenfels steht seit vergangenen Juni an der Spitze des MDax-Konzerns, nachdem sein Vorgänger, der langjährige Stada-Chef Hartmut Retzlaff, krankheitsbedingt ausgeschieden war. Das Unternehmen vertreibt vor allem Generika und beschäftigt weltweit rund 10.000 Mitarbeiter, davon gut 1.000 am Hauptsitz in Bad Vilbel.

Seit Wochen steht Stada im Zentrum eine Übernahmekampfs. Der Vorstand ist im Gespräch mit zwei möglichen Bietergruppen aus den Finanzinvestoren Advent und Permira sowie Bain und Cinven. Die Konsortien bieten laut Medienberichten rund 58 Euro pro Aktie oder insgesamt 3,6 Milliarden Euro als Kaufpreis.

Finanzkreise: Stada zieht Verhandlungen in die Länge

Finanzkreisen zufolge werfen die Bieter Stada vor, die Verhandlungen unnötig in die Länge zu ziehen, um mögliche weitere Bieter anzulocken. Im Aufsichtsrat hatte es demnach Widerstände gegen die Verkaufspläne gegeben, während der Vorstand einer Übernahme offen gegenübersteht.

In der vergangenen Woche hatte Stada Gespräche mit Kaufinteressenten verschoben mit der Begründung, der gebotene Preis von 58 Euro je Aktie sei zu niedrig. Auch die Bilanzvorlage für 2016 wurde vom 23. auf den 29. März vertagt. Im Jahr 2015 lag der Umsatz bei über 2,1 Milliarden, der Gewinn bei 110 Millionen Euro.

Das Unternehmen befindet sich seit geraumer Zeit im Umbau. Unprofitable Geschäftsfelder wurden aufgegeben und abgeschrieben.

Sendung: hr-iNFO, 23.03.2017, 16.05 Uhr