Die Standortsuche für die Großmetzgerei Brandenburg geht in die heiße Phase - nur noch drei Grundstücke sind bei der Rewe-Tochter im Rennen. Aus Frankfurt-Fechenheim könnte so bald Karben, Erlensee oder Frankfurt/Maintal werden.

Die Großmetzgerei Wilhelm Brandenburg hat die Qual der Wahl. Die zur Rewe-Group gehörende Metzgerei will womöglich Frankfurt-Fechenheim verlassen - und hat inzwischen drei Alternativ-Standorte für eine neues Werk im Visier.

Während Frankfurt die Firma durch ein gemeinsames Angebot mit der Stadt Maintal halten möchte, buhlen auch die Stadt Karben (Wetterau) und der Zweckverband für den ehemaligen US-Fliegerhorst Langendiebach im Main-Kinzig-Kreis um den Metzgerei-Riesen. Brandenburg beliefert aus mehreren Werken die Fleisch-Abteilungen aller Rewe-Märkte in Deutschland.

Weitere Informationen Brandenburg-Produktionsstandorte Die Großmetzgerei hat deutschlandweit vier Standorte. Neben Frankfurt gibt es einen weiteren hessischen in Dreieich (Offenbach). Produziert wird zudem in Netphen bei Siegen und in Timmendorfer Strand an der Ostsee. Ende der weiteren Informationen

Klar in der Frage des Standortwechsels ist: Das alte Werk in Frankfurt-Fechenheim kann nicht weiter ausgebaut werden. Brandenburg benötigt für seine Neubaupläne 15 Hektar zusammenhängende Fläche, sagt Frankfurts Wirtschaftsdezernent Markus Frank (CDU). Diese sei in Fechenheim nicht mehr zu finden, die Firma sei im Laufe der Zeit stark gewachsen. Ein Standortwechsel würde aktuell rund 950 Mitarbeiter betreffen.

Interesse am früheren US-Fliegerhorst

Groß genug ist das Areal auf dem ehemaligen US-Fliegerhorst Langendiebach bei Erlensee im Main-Kinzig-Kreis. Zumindest derzeit scheint der Zweckverband zur Entwicklung des ehemaligen US-Militärareals im Rennen um den Metzgerei-Riesen die Nase vorn zu haben - eine Absichtserklärung zum Kauf des Grundstücks "stehe im Raum", wie der Bürgermeister der Stadt Erlensee, Stefan Erb (SPD), verrät.

Weitere Informationen Absichtserklärung Eine Absichtserklärung ist rechtlich noch nicht bindend. Konkret würde es bedeuten, dass der Zweckverband Fliegerhorst der Firma das Grundstück für eine bestimmte Zeit zusichert und nicht mehr auf dem Markt anbietet, sagt Erlensees Bürgermeister Erb. Brandenburg dagegen könnte auch mit anderen Anbietern zur gleichen Zeit verhandeln. Ende der weiteren Informationen

"In den bisherigen Gesprächen sind wir noch auf keine Stolpersteine gestoßen. Die Anwälte senden sich bisher Entwürfe für die Absichtserklärung zu. Für uns steht fest, dass Brandenburg sich ansiedeln könnte, wenn sie wollten", sagt Bürgermeister Erb. Die Voraussetzungen des Areals würden stimmen. Ein Quadratmeter des 15 Hektar großen Areals würde demnach Brandenburg 80 Euro kosten.

Frankfurt gibt sich noch nicht geschlagen

Kampflos ziehen lassen will Frankfurt den Metzgerei-Riesen nicht. Daher hat man sich mit der im Osten direkt angrenzenden Stadt Maintal verbündet - und bietet Brandenburg gemeinsam ein 15 Hektar großes Grundstück an, teils auf Frankfurter Gebiet, teils in Maintal-Bischofsheim. "Brandenburg und die Metzgerei-Branche sind ein zukunftsträchtiges Gewerbe für unsere Stadt", sagt Wirtschaftsdezernent Frank. Seit Sommer 2016 stünden beide Städte mit der Rewe-Tochter in Verhandlungen.

Frank gibt sich siegessicher - trotz der höheren Grundstückspreise in Frankfurt: "Ich glaube, wir haben das beste Angebot. Wir sind dem alten Standort in Fechenheim von der Entfernung am nächsten. Für die langjährigen Mitarbeiter, die zumeist in Frankfurt wohnen, würde sich kaum etwas ändern."

Von der geplanten Absichtserklärung zwischen Brandenburg und Konkurrent Erlensee-Langendiebach lässt sich Frank nicht beunruhigen: "Am Ende ist es wichtig, wer zuerst den Notarvertrag zum Kauf des Grundstücks unterschreibt, nicht die Absichtserklärung." Maintals Bürgermeisterin Monika Böttcher (parteilos) verrät sogar, dass Brandenburg signalisiert habe, bei einem kommenden Gespräch ebenfalls über eine Absichtserklärung zum Grundstückskauf zu verhandeln.

Brandenburg: "Gleichberechtigtes Interesse an allen Standorten"

Brandenburg-Unternehmenssprecher Andreas Krämer rudert dagegen zurück: "Derzeit werden unverändert die drei Standorte Maintal/Frankfurt, Karben und Erlensee offen und neutral geprüft und gleichberechtigt weiterentwickelt."

Je nach Stand der Verhandlungen könnte mit allen drei Standorten irgendwann eine Absichtserklärung unterzeichnet werden, das schließe die Prüfung der Standorte - "ab einer bestimmen Reife der Planungen" - ausdrücklich ein, sagt Krämer. Offensichtlich hat der Fleisch-Riese die Qual der Wahl.