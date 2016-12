Freitag, der 23. Dezember: Am Frankfurter Flughafen (l.), am Fernbus-Bahnhof in Frankfurt und im Frankfurter Hauptbahnhof

Freitag, der 23. Dezember: Am Frankfurter Flughafen (l.), am Fernbus-Bahnhof in Frankfurt und im Frankfurter Hauptbahnhof Bild © Sophia Averesch

Fast jeder dritte Deutsche verreist über Weihnachten. So herrscht an den Frankfurter Verkehrsknotenpunkten zwar reichlich Betrieb, aber keine Hektik. Auch von verschärften Sicherheitsvorkehrungen spüren die Reisenden nichts.

Freitag, 23. Dezember: Start ins lange Wochenende und in die Weihnachtsfeiertage. hessenschau.de hat sich am Mittag an den Frankfurter Verkehrsknotenpunkten umgeschaut.

Frankfurter Hauptbahnhof

Kein Andrang am Informationsstand der Deutschen Bahn. Bild © Sophia Averesch

13 Uhr im Frankfurter Hauptbahnhof: Menschen strömen aus den U- und S-Bahnen zu den Gleisen. Fast jeder schiebt einen Koffer oder trägt eine Reisetasche in der Hand. Es ist in wenig voller als an einem normalen Freitag, aber hektisch ist es nicht. Auch am Informationsstand der Deutschen Bahn gibt es keine lange Warteschlange, an jeder Ecke steht zusätzliches Personal bereit, um Fahrgästen Auskunft zu geben. Die Stimmung ist gelassen, die Anzeigetafel droht noch nicht mit größeren Verspätungen.

Deutsche Bahn: "Lage im Griff"

Weitere Informationen Umfrage von TNS Infratest In Deutschland verreist fast jeder Dritte (29,3 Prozent) schon an Weihnachten zu Verwandten oder Freunden, während rund fünf Prozent bereits über die Feiertage in den Urlaub fahren will. Ende der weiteren Informationen

Alex Borrovano fährt mit der Bahn in die Slowakei. Bild © Sophia Averesch

Alex Borrovano reist über Weihnachten zu ihrer Familie in die Slowakei. Sie arbeitet in Frankfurt. Mehr als sieben Stunden braucht sie bis in ihre Heimat. Gestresst ist sie nicht: "Ich bin nicht so pessimistisch. Noch hat mein Zug keine Verspätung. Es wurde zwar vorgemeldet, dass es in meinem Zug keine Sitzplätze mehr gebe, aber ich mache mir keine Sorgen." Eine Sitzplatzreseriverung hat sie nicht gebucht.

"Wir haben um mehrere 100 Mitarbeiter innerhalb der gesamten Deutschen Bahn aufgestockt. Auch diejenigen zurückgerufen, die eigentlich selber Urlaub nehmen wollten. Es sind mehr Zugbegleiter und Zugführer im Einsatz, mehr Personal in der Kundenhotline und in der Verkehrsleitung. Wir haben die Kapazität der ICE-Züge verdoppelt, die quer durch die Bundesrepublik fahren. Und wir haben den Kunden im Voraus geraten, einen Sitzplatz zu reservieren und nicht immer die schnellste Verbindung zu wählen", sagt Sylvia Wagner, Sprecherin der Deutschen Bahn. Es herrsche zwar ein überdurschnittliches Reisevorkommen, noch sei die Lage aber im Griff.

Fernbusstation Frankfurt

Bild © Sophia Averesch

An der Pforzheimer Straße direkt am Hauptbahnhof fahren die Fernbusse ab. Menschen sammeln sich an, jeder wartet mit seinem Koffer auf den nächsten Bus. Menschen mit grünen Jacken lotsen die Busse, beantworten Fragen der Reisenden und schreien sich über weite Entfernungen Anweisungen zu. Die Fernbushaltestellen sind für einen Freitagmittag gut gefüllt.

Die beiden Studentinnen Stefanie Schulte und Alanis Perlebach reisen mit dem Fernbus in die Heimat. Bild © Sophia Averesch



Die beiden Studentinnen Stefanie Schulte und Alanis Perlebach haben den ersten Teil ihrer Heimreise schon geschafft. Sie sind zu zweit aus ihrem Studienort Gießen nach Frankfurt gefahren. Mit der Deutschen Bahn. Ihr Fazit bisher: Keine Verspätung und Sitzplätze. In Frankfurt trennen sich ihre Wege: Stefanie fährt mit FlixBus weiter nach Erlangen. 3,5 Stunden reguläre Fahrtzeit. Alanis' Ziel ist Stuttgart.

Wie ist es am 23. Dezember? "Eine Frau hat mir schon gesagt, dass mein Bus 30 Minuten Verspätung hat. Aber das ist schon fast normal. Ich habe genügend Zeit eingeplant." Alanis' Bus kommt pünktlich. Und der Sitzplatz ist im Fernbus durch die Buchung ja ohnehin garantiert, weiß sie.

FlixBus: "Unser aufkommensstärkster Tag im Jahr"

Beim Fernbusunternehmen FlixBus herrscht Hochbetrieb: Der 23. Dezember sei der aufkommensstärkste Tag im Jahr, weiß Sprecherin Marie Gloystein. Mehr als 100 zusätzliche Busse seien im Einsatz, europaweit. Im alltäglichen Betrieb seien normalerweise 1.000 Busse auf den Straßen Europas. An den kommenden Weihnachtstagen und an Silvester werde mit einem Aufkommen von 1,5 Millionen Fahrgästen gerechnet. Noch gebe es keine erheblichen Verspätungen, sagt Gloystein.

Flughafen Frankfurt

Wenig los im Flughafen-Terminal Bild © Sophia Averesch

Der erste Eindruck am Frankfurt Flughafen: gähnende Leere. Lange Schlangen an den Airline-Schaltern gibt es nicht, Sitzplätze für Wartende finden sich auch genug. Am Flughafen ist von vorweihnachtlicher Hektik nichts zu spüren.

Ernst und Magda Reischauer fliegen vom Frankfurter Flughafen nach Casablanca. Bild © Sophia Averesch

Ernst Reischauer und seine Frau Magda kommen aus Österreich. Ihre Reisestrecke: Mit dem Zug nach Frankfurt und mit dem Flieger vom Frankfurter Flughafen dann weiter nach Casablanca, über Weihnachten und Silvester. Damit bei der Anreise zum Flughafen auch nichts schief laufen konnte, sind die Reischauers früher losgefahren als eigentlich nötig. "So sind wir stressfrei hierher gekommen, das ist uns wichtig", sagt Ernst Reischauer.

Fraport: "Viel los, aber kein Spitzentag"

Am Frankfurter Flughafen wurde am 23. Dezember mit rund 170.000 Passagieren gerechnet, erklärt Jörg Machacek vom Betreiber Fraport. Es sei einiges los, jedoch nicht zu vergleichen mit Spitzenwerten während der Sommerferien. Dann seien mehr als 200.000 Reisende am Frankfurter Flughafen unterwegs. Das Reiseaufkommen werde zudem am 24. und 25. Dezember noch sinken, vermutet der Sprecher: "Die Weihnachtstage sind keine passagierstarken Tage."