Die Steuererklärung werde einfacher, jubiliert Hessens Finanzminister Schäfer. Doch die neue Regeln haben für Bürger auch ihre Tücken. In jedem Fall aber profitiert: die Finanzverwaltung.

Eines gleich vorweg: Die Steuergesetze ändern sich nicht, inhaltlich wird also sicher nichts einfacher. Was sich allerdings ändert, ist die Art, wie ab 2017 Belege zur Steuererklärung abgegeben werden können. Hessens Finanzministerium verspricht darum: "Die Steuererklärung wird einfacher und digitaler." Sie verliere an Schrecken.

Verantwortlich dafür ist das Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens, das zum Jahreswechsel in Kraft tritt. Das ist zwar ein Bundesgesetz, Hessen reklamiert aber für sich, das Gesetz "mit angeschoben" zu haben und manches früher als vorgeschrieben umzusetzen.

Wer Papierformulare nutzt, profitiert nicht

"Von den Änderungen profitieren insbesondere die Bürgerinnen und Bürger, denn sie werden spürbar entlastet", verspricht Finanzminister Thomas Schäfer (CDU). So soll zunächst der Umgang mit Belegen einfacher werden.

Das betrifft Bürger, die ihre Steuererklärung für das sogenannte ELSTER-Portal der Finanzämter elektronisch am PC ausfüllen oder ihre Unterschrift durch eine elektronische Signatur (authentifizierte Steuererklärung) ersetzen. Sie müssen keine Belege mehr einreichen. Allerdings: Wer lieber Formular-Vordrucke auf Papier ausfüllt, hat davon gar nichts.

Über das ELSTER-Online-Portal kann die Steuererklärung elektronisch übermittelt werden. Bild © picture-alliance/dpa

"Und es bedeutet natürlich auch, dass der Bürger die Belege zu Hause aufbewahren muss, mindestens ein Jahr lang", sagt Rudolf Gramlich, Steuerreferent beim Lohnsteuerhilfeverein Steuerring. "Wir empfehlen aber eher zehn Jahre."

Insgesamt werde viel Verantwortung an den Bürger abgegeben. Er müsse nun alles korrekt ermitteln, weil das Finanzamt eben keine Belege bekommt, um sich selbst die Zahlen auszurechnen, sagt Gramlich. "Bei einer möglichen Belegnachforderung darf dann kein Fehler auftauchen."

"Der ganz große Gewinner ist die Finanzverwaltung"

Der Steuerring sieht den Vorteil der neuen Regelungen darum auch nicht beim Bürger: "Der ganz große Gewinner ist sicher die Finanzverwaltung." Dort herrsche Personalmangel. Die Behörden setzten darum auf die elektronischen Verfahren, um die Arbeit überhaupt bewältigen zu können. Darum versuchten sie, möglichst viele Bürger dafür zu gewinnen.

Viele Bürger haben jedoch Bedenken, ihre Steuererklärung elektronisch abzugeben. Gramlich hat dafür Verständnis: "Steuererklärungsdaten sind mit die sensibelsten Daten." Der Steuerring gehe jedoch davon aus, dass die Daten gesichert seien, auch wenn es absolute Sicherheit nicht gebe. Der Finanzminister verspricht: "Die übermittelten Daten sind selbstverständlich verschlüsselt und so vor unberechtigten Zugriffen geschützt."

Sicher ist in jedem Fall, dass das Gesetz bis 2022 vollständig umgesetzt sein soll und elektronisch übermittelte Steuererklärungen ohne Belege mit elektronischer Signatur bald die Regel sein werden.