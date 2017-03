Die geplante Stromautobahn "Suedlink" führt wohl nicht durch Hessen. Das Erdkabel soll nun voraussichtlich durch Thüringen führen, wie aus einer am Dienstag präsentierten Karte der Betreiber hervorgeht.

Der Karte zufolge zieht sich der sogenannte Vorschlagskorridor für die Erdkabel-Verlegung durch das westliche Thüringen und von dort aus weiter nach Unterfranken. Die Netzbetreiber Tennet, TransnetBW und 50Hertz präsentierten am Dienstag in Berlin ihre Routen-Vorschläge, mit denen Windstrom von den Küsten in die Industriezentren des Südens transportiert werden soll.

Die Anträge für "Suedlink" und die ohnehin außerhalb Hessens liegende Trasse "Suedostlink" sollen noch in diesem Monat bei der Bundesnetzagentur eingereicht werden. Dazu gehört laut Tennet allerdings nach wie vor ein als Alternativkorridor angegebener Verlauf durch Osthessen. Wo exakt die Stromautobahnen letztlich gebaut werden, wird erst 2020/21 feststehen. Strom soll ab 2025 fließen.

Netzagentur prüft nun die Pläne

Die Bundesnetzagentur wird die Pläne prüfen und die Öffentlichkeit informieren und beteiligen. Seit Herbst waren von Bürgern, Kommunen und Verbänden zu beiden Milliarden-Projekten bereits mehr als 9.000 Hinweise eingegangen, die beim geplanten Verlauf der Trassen berücksichtigt worden sind.

"Suedlink" wird von Tennet und TransnetBW gebaut. Die Stromleitungen verlaufen von Brunsbüttel in Schleswig-Holstein nach Großgartach in Baden-Württemberg sowie von Wilster in Schleswig-Holstein nach Grafenrheinfeld in Bayern. Die 800 Kilometer lange Trasse soll die "Hauptschlagader" der Energiewende werden. "Suedostlink" der Netzbetreiber Tennet und 50Hertz soll zwischen Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt und Niederaichbach bei Landshut in Bayern verlaufen. Auch diese Leitung ist nötig, um den im Norden und Osten erzeugten Ökostrom in den Süden zu transportieren.

Weiter wachsam

Der Chef von 50Hertz, Boris Schucht, betonte allerdings, die Korridore seien noch nicht "in Stein gemeißelt". Hessische Politiker zeigten sich im Anschluss dennoch optimistisch. So sah sich der Main-Kinzig-Kreis in seinen Bedenken gegen die westlichere Variante durch Hessen bestätigt. "Die Argumente gegen die West-Variante des "Suedlinks" sind stark genug. Diese Route ist nicht umsetzbar", betonte die Erste Kreisbeigeordnete Susanne Simmler. Der osthessische Bundestagsabgeordnete Michael Brand (CDU) sprach von einem "Erfolg für Osthessen". Zugleich mahnte er: "Wir werden in Hessen weiter wachsam bleiben müssen."

Sendebezug: hessenschau, 7.3.2017, 19.30 Uhr