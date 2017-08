Die Krankheitswelle bei den Lokführern sorgt auch in der kommenden Woche für Ausfälle auf einer S-Bahn-Linie. Auf einer anderen Verbindung läuft dagegen wieder alles nach Plan.

Seit Dienstag kämpft die Deutsche Bahn im Rhein-Main-Gebiet mit Schwierigkeiten: Viele ihrer Lokführer fallen krankheitsbedingt aus - und das mitten in der Urlaubssaison. Wegen des Personalmangels fahren die Langstrecken der S1 zwischen Wiesbaden und Rödermark-Oberroden und der S2 zwischen Niedernhausen und Dietzenbach daher nur noch im Halbstundentakt. Extrafahrten im Berufsverkehr wurden gestrichen.

S2 bleibt Sorgenkind

In der kommenden Woche ist eine Verbesserung in Sicht: Die S1 verkehrt ab Montag zur Stoßzeit wieder im Viertelstundentakt - und damit normal. Morgens und abends wird die Linie also zum Berufsverkehr wieder durch zusätzliche Fahrten unterstützt. Für alle betroffenen Linien gilt: "Am Wochenende wird es gar keine Ausfälle mehr geben", sagte eine Sprecherin.

Die S2 fährt dagegen auch in der nächsten Woche weiter den ganzen Tag nur halbstündig - eigentlich ist diese üblicherweise zum Berufsverkehr auch im Viertelstundentakt unterwegs. Der Grund für die Ausfälle ist immer noch derselbe, wie die Sprecherin der Deutschen Bahn erklärte. Die Lokführer seien immer noch krank, zusätzlich seien viele Kollegen im Urlaub.

Ab dem 14. August wohl alles wieder nach Plan

Die Bahn geht aber davon aus, dass ab dem 14. August alle S-Bahnen wieder wie gewohnt fahren werden. Mit Ferienende in Hessen kämen einige Fahrer aus ihrem Urlaub wieder, so dass die andauernde Krankheitswelle aufgefangen werden könne.

Die kleine Verbesserung für die kommende Woche habe die Deutsche Bahn durch entsprechende Schichtpläne erzielen können. Am Wochenende laufe alles nach Plan. Nicht zuletzt, weil dann ohnehin weniger Fahrten angesetzt seien, so die die Sprecherin.