Ekelfaktor trotz aufwändiger Sanierung: In der Halle des Wiesbadener Hauptbahnhofs werden Reisende schon mal unappetitlich begrüßt - mit Taubendreck. Abhilfe ist nicht in Sicht, denn Bahn und Stadt vertreten gegensätzliche Auffassungen.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Wer nur rasch zum Zug hastet, mag verschont bleiben, doch wer eine längere Wartezeit zu absolvieren hat und an der falschen Stelle stehen bleibt, hat gute Chancen auf einen Treffer: Tauben haben sich in der Dachkonstruktion des mehr als 100 Jahre alten Bahnhofs in Wiesbaden eingenistet, verschmutzen das Gebäude aus luftiger Höhe und nerven Kunden ebenso wie die Verantwortlichen der Bahn.

Bänke mag man ohnehin kaum in Anspruch nehmen, sie sind ebenso wie der Boden trotz regelmäßiger Reinigung von den Hinterlassenschaften der ungebetenen Bahnhofsbewohner gezeichnet. Eine Bahn-Pendlerin aus Taunusstein kann ein Lied davon singen. Seit Taubendreck in der Kapuze ihrer Jacke landete, dokumentiert sie die unhygienischen Zustände in ihrem Blog erdnah.wordpress.com .

Reinigungstuch nicht vergessen

Schon im vergangenen Jahr machte der Wiesbadener Kurier auf den Missstand aufmerksam - geändert hat sich nichts. Tauben spazieren in die zahlreichen Imbissläden, und wer ein Paket an der Packstation im Westflügel abholen will, sollte sich ebenso vorsehen wie die Nutzer der benachbarten Fahrradständer - und am besten gleich an ein Reinigungstuch denken.

Die Bahn spricht ohne Vorbehalte von einer Taubenplage und räumt massive Beschwerden von Reisenden, Besuchern und Ladenbetreibern im Bahnhof ein. Doch die Gegenmaßnahmen beschränken sich auf das Reinigen. Denn das Unternehmen und das städtische Ordnungsamt vertreten unterschiedliche Auffassungen und Strategien.

Vorwürfe gegen Bahnhofs-Management

Zitat „Das Ordnungsamt ist weiterhin sehr daran interessiert, das Bahnhofsmanagement mit Rat und Tat bei der Lösung des Taubenproblems zu unterstützen.“ Zitat von Aus der Stellungnahme des Wiesbadener Ordnungsamts Zitat Ende

Für die Zustände in der Bahnhofshalle sieht die Ordnungsbehörde allein das Bahnhofsmanagement in der Pflicht und erhebt schwere Vorwürfe. Man könne dort nur beratend wirken, und die von der Behörde vorgeschlagenen Vergrämungsmaßnahmen seien "teilweise gar nicht, teilweise unvollständig und teilweise unfachmännisch umgesetzt worden", heißt es in einer Stellungnahme, die hessenschau.de vorliegt. Netze seien fehlerhaft angebracht worden und hätten aus tierschutzrechtlichen Gründen wieder entfernt werden müssen.

Die Bahn hat derweil außer Beschwerden auch Kosten. Im vergangenen Jahr verstopfte Taubenkot die Fallrohre für die Hallendachentwässerung, so dass alle Entwässerungssysteme gereinigt werden mussten.

Tauben in der Luft, unappetitliche Hinterlassenschaften: Szene aus dem Wiesbadener Hauptbahnhof Bild © privat

Mitarbeiter füllten in Handarbeit zentnerweise Taubenkot in Säcke. Die Bahn beziffert die Kosten für die wegen der Vögel nötigen zusätzlichen Reinigungsarbeiten allein im vergangenen Jahr auf fast 50.000 Euro. Darüber hinaus schädigen die Tauben-Exkremente auch die Bausubstanz.

Vertrag über Taubenschlag gekündigt

Eine Rolle bei der Suche nach einer Lösung spielt auch der von der Stadt Wiesbaden geförderte Taubenschlag im Uhrturm des Bahnhofs. Laut Bahn werden dort jeden Monat rund 400 Kilo Taubenfutter ausgebracht. Unter Berufung auf einen Sachverständigen heißt es von der Bahn, dass sich daran nicht nur die 80 im Taubenschlag lebenden Vögel bedienten, sondern bis zu 800 weitere, die täglich zum Fressen kämen. Eine Sprecherin des "Stadttaubenprojekts Frankfurt“ , das diese Einrichtung betreut, argumentiert, der Taubenschlag sei zu klein.

Der Lösungsvorschlag des Sachverständigen der Bahn lautete anders: Fütterung einstellen, Taubenschlag beseitigen und die Population umsiedeln. Das sei aber erst dann möglich, wenn das städtische Veterinäramt "amtlich" eine zu große Taubenpopulation feststellt, argumentiert die Bahn. Der Vertrag zum Betrieb des Taubenschlags sei bereits gekündigt, man dulde ihn derzeit nur noch.

Das Ordnungsamt wiederum verfolgt eine ganz andere Strategie. Jährlich würden dort etwa 800 Taubeneier entnommen und durch Attrappen ersetzt. Dies habe die Population am Bahnhofvorplatz reduziert.

Es sieht so aus, als würde dem Blog der Taunussteiner Pendlerin das Material vorerst nicht ausgehen.