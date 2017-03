Opel-Mitarbeiter am Opel-Werk in Rüsselsheim (Archiv)

Opel-Mitarbeiter am Opel-Werk in Rüsselsheim (Archiv) Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Läuft der Verkauf von Opel an die neuen französischen Eigentümer am Betriebsrat vorbei? Das befürchten die Arbeitnehmervertreter - und trommelten tausende Mitarbeiter in Rüsselsheim zusammen.

Mehrere tausend Mitarbeiter nahmen an der Betriebsversammlung am Freitag bei Opel in Rüsselsheim teil. Dabei drängten Betriebsrat und Beschäftigte auf detaillierte Informationen des bisherigen Mutterkonzerns GM während des Verkaufprozesses an den französischen PSA-Konzern.

"Transparenz und Information über die Schritte bis zum endgültigen Verkauf sind unabdingbar. Schließlich können Fehler auch unabsichtlich passieren", sagte Betriebsratschef Wolfgang Schäfer-Klug nach der Versammlung.

Betriebsrat fühlt sich schlecht informiert

Die Arbeitnehmervertreter fordern von GM den Nachweis, dass die gültigen Vereinbarungen zu Kündigungsschutz und Investitionsplanungen in den Verträgen mit PSA sauber abgebildet seien. Zudem nannte Schäfer-Klug die Absicherung der von GM übernommenen Pensionsverpflichtungen.

In der nicht-öffentlichen Betriebsversammlung soll Schäfer-Klug nach hr-Informationen davon gesprochen haben, dass die Mitbestimmungsrechte missachtet würden. Dabei verwies er auf ein Übergangsteam, das den Verkaufsprozess steuere. GM-Mitglieder dieses Teams würden demnach die Weitergabe von Informationen an den Betriebsrat unterbinden.

Versammlung wird fortgesetzt

Der Betriebsrat habe in der Versammlung klar gemacht, dass er auch auf eine stärkere Einbindung in die aktuellen Verhandlungen poche. So wolle man verhindern, dass Entscheidungen getroffen würden, auf die man am Ende keinen Einfluss mehr habe, hieß es. Die Versammlung soll nach Angaben von Teilnehmern in der kommenden Woche fortgesetzt werden. Bis dahin erhoffen sich Arbeitnehmervertreter weitere Informationen von General Motors.

Schäfer-Klug hatte auch in einem Interview mit der Wirtschaftswoche im Vorfeld klargemacht, dass Noch-Eigentümer General Motors die Arbeitnehmervertreter enger einbinden müsse. Indirekt hatte der IG-Metaller mit Streiks für den Fall gedroht, dass weiterhin keine Informationen fließen.

Arbeitsplätze gefährdet

Erstmals hatte Schäfer-Klug in dem Interview auch eingeräumt, dass bei einer Übernahme durch PSA konkret Jobs gefährdet seien, weil GM zuvor Investitionen in die Automation verschleppt habe. GM und PSA hatten sich Anfang März auf den Opel-Verkauf geeinigt, der bis zum Jahresende juristisch abgeschlossen sein soll. Am Stammsitz in Rüsselsheim waren nach Firmenangaben Ende 2016 insgesamt etwa 15.000 Menschen beschäftigt.