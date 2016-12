Die Tempo-30-Schilder in Frankfurt wurden bereits abmontiert.

Die Tempo-30-Schilder in Frankfurt wurden bereits abmontiert. Bild © Juli Rutsch (hr)

Tempo 30 in Frankfurt vor dem Aus

Nach anderthalb Jahren endet in Frankfurt der Modellversuch eines nächtlichen Tempo-30-Limits auf einzelnen Haupstraßen. Die Ergebnisse werden nun ausgewertet. Eine Fortführung ist unwahrscheinlich.

Die Schilder an den vier betroffenen Frankfurter Hauptverkehrsachsen wurden bereits abmontiert, zum Jahresende ist der Modellversuch auch offiziell Geschichte. Zumindest vorerst. Anderthalb Jahre galt auf der Nibelungenallee, Teilen der Eschersheimer Landstraße, dem nördlichen Mainufer und der Lange Straße zwischen 22 und 6 Uhr ein Tempo-30-Limit. Nun liegt es an der Stadt, ob die Lärmschutzmaßnahme verbindlich eingeführt werden soll.

Bei der nächsten Sitzung des Verkehrsausschusses am 17. Januar werden die Ergebnisse des Pilotprojekts vorgestellt, kündigte Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) am Dienstag an. Ein Institut hatte den Versuch wissenschaftlich begleitet.

Vorbehalte in Römer-Koalition

Oesterling rechnet angesichts unterschiedlicher Auffassungen in der schwarz-rot-grünen Römer-Koalition mit "schwierigen Beratungen". In CDU und SPD gibt es große Vorbehalte. Der Verkehrsdezernent selbst hatte wiederholt keinen Hehl aus seiner ablehnenden Haltung gemacht.

Es geht um die Frage, ob es eine leichte Reduzierung der Lautstärke ein nächtliches Schleichen über Hauptverkehrsstraßen rechtfertigt - zumal die Bereitschaft zum Langsamfahren nicht sonderlich ausgeprägt und die Lärmbelastung bei Tempo 50 kaum wesentlich höher ist.

Auf diesen Strecken herrschte bislang Tempo 30. Bild © hessenschau.de

Dagegen befürworten die Grünen das Limit, das Oesterlings Vorgänger Stefan Majer einst in Absprache mit dem hessischen Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (beide Grüne) eingeführt hatte. Die Chancen auf eine Fortsetzung der nächtlichen Einschränkung stehen mittlerweile aber schlecht, das weiß auch Al-Wazir. "Die Entscheidung liegt bei Frankfurt", erklärte der Minister. Und dort stehen die Zeichen auf Tempo 50.