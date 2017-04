Mit Rasern lässt sich Geld machen: Hessens Polizei hat 2016 rund 17 Millionen Euro Bußgelder gegen Temposünder verhängt. Auch die größeren Städte verdienten gut mit Radarfallen. Am Mittwoch folgt der nächste Blitzmarathon.

Zu schnell unterwegs zu sein, kann teuer werden: Die hessische Polizei hat im vergangenen Jahr 16,6 Millionen Euro Bußgelder gegen Temposünder verhängt. Das hat das hessische Innenministerium mitgeteilt. Die Geschwindigkeitsverstöße wurden bei stationären (4,6 Millionen) und mobilen Messungen (12 Millionen) erfasst.

Im vergangenen Jahr gab es laut Ministerium rund 7.000 mobile Messungen, der Kontrolldruck sei damit in etwa gleich geblieben. Innenminister Peter Beuth (CDU) sagte über die Kontrollen, sie seien kein Selbstzweck, sondern eine gezielte Maßnahme gegen Raser in Hessen. "Nicht angepasste Geschwindigkeit ist eine der Hauptunfallursachen in Hessen. Bei 9.735 Unfällen kam es zu 4.759 Verunglückten", sagte Beuth. 81 Menschen seien gestorben.

Am Mittwoch findet wieder eine gezielte Aktion gegen Temposünder statt: Beim hessenweiten Blitzmarathon wird an über 300 Messstellen kontrolliert, es sind über 700 Beamte im Einsatz. Wo überall geblitzt wird, erfahren Sie hier.

Frankfurt nahm 5,6 Millionen Euro ein

Auch die großen Städte haben laut einer Umfrage von hr-iNFO Millionenbeträge durch Temposünder eingenommen. In Frankfurt waren es letztes Jahr rund 5,6 Millionen Euro, in Wiesbaden rund 2 Millionen und in Darmstadt rund 1,4 Millionen. In Kassel kamen rund 975.000 Euro zusammen, in Offenbach waren es 2016 rund 872.000 Euro. Sowohl auf Landes- als auch auf kommunaler Ebene fließen die Bußgelder in die allgemeinen Haushalte.

Der Automobilclub "Mobil in Deutschland" kritisiert das und wirft den Verantwortlichen vor, das Geld nicht direkt in Verkehrssicherheit zu investieren.

