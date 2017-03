Knapp vier Jahre nach der Eröffnung des defizitären Airports in Kassel-Calden ist das Terminal ein erstes Mal umfangreich saniert worden: Bei einer Überprüfung waren Ende vergangenen Jahres tiefe Risse in der Decke des Terminals entdeckt worden.

Die Baumängel waren Anfang Dezember bei einer turnusmäßigen Überprüfung entdeckt worden: Risse im Holz der Terminaldecke. Nun sind die unmittelbar im Anschluss begonnenen Sanierungsarbeiten abgeschlossen, sagte eine Sprecherin des Kassel Airports am Mittwoch.

Sprecherin: "Keine neuen Kosten für Mängelbeseitigung"

"Die temporären Stützen wurden entfernt und die Sanierungsarbeiten für die Holzkonstruktion beendet", erklärte die Sprecherin. Zeitweise musste das Terminaldach nach der Entdeckung der Schäden mit Stahlpfeilern gestützt werden. Gefahr für Mitarbeiter habe währenddessen nicht bestanden. Der Betreibergesellschaft seien für die Beseitigung der Mängel keine Kosten entstanden.

Der Flughafen Kassel-Calden war erst vor vier Jahren im April 2013 eröffnet worden. Der Bau des Regionalflughafens hat rund 280 Millionen Euro gekostet. Der Airport blieb jedoch seitdem regelmäßig hinter den Prognosen zurück. So lag das Defizit im Jahr 2015 bei rund sechs Millionen Euro.

Zuletzt 12.000 Passagiere weniger

So war die Zahl der Passagiere an dem Flughafen mit 65.000 (2015) und 54.000 in den ersten elf Monaten 2016 weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Ursprünglich sollte der Airport nach zehn Jahren 640.000 Passagiere im Jahr zählen. Zuletzt hatten Flughafen und Flughafen-Aufsichtsratschef, Finanzminister Thomas Schäfer (CDU), die Stationierung eines einzelnen Tourismusjets im nächsten Sommer als Erfolg gefeiert. Schäfer machte aber auch klar, dies sei die letzte Chance für den Flughafen.