Ein Einleitungsrohr für Salzabwasser am Ufer der Werra beim K+S-Standort Hattorf in Philippsthal (Hersfeld-Rotenburg). Bild © picture-alliance/dpa

Das Umweltministerium in Thüringen hat Hessen vorgeworfen, dem Kasseler Düngemittelhersteller K+S widerrechtlich das Versenken von Salzabwässern zu erlauben. Anlass sind Ergebnisse eines Gutachtens.

Das Umweltministerium in Thüringen hat Hessen gravierende Fehler vorgeworfen. Als das Regierungspräsidium Kassel dem Düngemittelkonzern K+S vergangenen Dezember erlaubte, Abwasser aus der Kaliproduktion weiter zu versenken, habe es ein falsches Modell als Grundlage verwendet, hieß es am Samstag.

Das Thüringer Ministerium beruft sich dabei auf ein neues Gutachten, das es selbst in Auftrag gegeben hat. "Die Ergebnisse bestätigen unsere Sicht, dass eine weitere Genehmigung zur Versenkung nicht hätte erteilt werden dürfen", sagte Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne). Das Gutachten bestätige, dass das von den Hessen verwendete Modell nicht hinreichend vorhersagen könne, wie sich das Abwasser im Untergrund ausbreitet.

Jahrelanger Streit

Der Streit um die Entsorgung von Abwasser aus der Kaliproduktion dauert schon Jahre an. Anrainerkommunen in Westthüringen fürchten, ihr Grundwasser könne verschmutzt werden. Das Regierungspräsidium Kassel hatte Ende vergangenen Jahres K+S dennoch eine Genehmigung erteilt, bis Ende 2021 jedes Jahr 1,5 Millionen Kubikmeter Abwasser zu entsorgen. Berechnungsgrundlage dafür war das Modell, das die Thüringer jetzt in Frage stellen.

Die Entscheidung damals war auch in Hessen umstritten. Während sich Vertreter der meisten Parteien im Landtag erleichtert zeigten, hatte die Linken-Abgeordnete Marjana Schott die Erlaubnis als Verstoß "gegen Gesetze zum Schutz des Grund- und Trinkwassers" bezeichnet. Siegesmund, Parteikollegin von Hessens Umweltministerin Priska Hinz (Grüne), hatte bereits damals ein eigenes Gutachten angekündigt.

Treffen mit K+S geplant

Eine Klage gegen die Erlaubnis der Kasseler Behörde strebe man vorerst nicht an, hieß es am Samstag aus Thüringen. Vielmehr wolle Siegesmund das Gespräch mit K+S suchen und auf Alternativen zur Versenkung des Salzabwassers dringen. Dazu soll es am 8. August ein Treffen geben.