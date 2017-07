Es ist nicht alles Gold, was im Edersee-Atlantis glänzt

So wenig Wasser hatte der Edersee noch nie im Hochsommer. Die aufgetauchten Dorfruinen locken viele begeisterte Ausflügler an. Für den Tourismus ist die Trockenheit trotzdem geschäftsschädigend.

Friedhöfe, Kirchen, Brücken - ganze Dörfer tauchen wieder auf: "Edersee-Atlantis" ist wieder da.: Und nie zuvor war der natürliche Wasserstand des Edersees in einem Juli so niedrig. Nur noch zu 20 Prozent ist der Stausee gefüllt. Statt der für die Jahreszeit üblichen 156 Millionen Kubikmeter sind es gerade noch 40 Millionen Wasser.

Nur einmal ist der Wasserstand im Edersee noch tiefer gesunken: Als die Briten 1943 im Zweiten Weltkrieg die Edertalsperre bombardierten und 160 Millionen Kubikmeter Wasser - fast vierfach so viel wie nun in dem See noch sind - ausflossen.

Das ist eigentlich erst im Herbst der Fall, wenn die heißen Sommermonate bereits vorüber sind. Erste Schritte, den See nicht weiter austrocknen zu lassen, sind schon eingeleitet worden. Seit Donnerstag fließt nur noch ein Minimum an Wasser über die Talsperre in die Eder. Das soll die Tier- und Pflanzenwelt im Edersee und im unteren Ende der Eder schützen. Ihr Lebensraum wird immer kleiner. Allmählich wird die Trockenheit im Edersee aber auch anderweitig zum Problem. Und das nicht nur für die Region.

Einschränkungen im Schiffverkehr auf der Weser

Denn das Wasser aus dem Edersee sorgt eigentlich dafür, dass in der Weser ausreichend Wasser ist, damit dort Schiffe fahren. Dafür fließt seit Donnerstag aber zu wenig Wasser aus dem Stausee, nur an die sechs Kubikmeter pro Sekunde. Das Wasser- und Schifffahramt Hann. Münden rechnet damit, dass schon zum Wochenende keine Schiffe mehr auf der Oberweser fahren werden. Und das in der Hochsaison für Urlaubsfahrten.

Die Auswirkungen des Niedrigwassers spürt Georg Menzel, Geschäftsführer der Fahrgastschiff-Flotte "Flotte Weser", schon jetzt. Es komme bereits zu Verzögerungen im Fahrplan. Das Touristenschiff fährt sechs Mal in der Woche von Bad Karlshafen die Weser entlang. Eigentlich.

Am Wochenende rechnet Menzel mit erheblichen Ausfällen für sein Geschäft: "Ich denke, ein Teil der Oberweser wird dann zu wenig Wasser haben. Wir werden versuchen, weiterzufahren, aber wahrscheinlich reicht das Wasser nur für Teilstrecken. Wir gehen davon aus, dass die Abfahrt ab Bad Karlshafen nicht möglich sein wird."

Örtlicher Tourismus leidet

Sogar die Tourismusbranche direkt am Edersee rechnet mit Verlusten durch die Trockenheit. Einbußen - und das obwohl der niedrige Wasserstand die alten, sonst im Wasser versunkenen Ruinen zum Vorschein bringt und das "Edersee-Atlantis" täglich Touristen anlockt.

Doch die zusätzlichen Tagestouristen werden die Einbrüche bei den Übernachtungsgästen kaum ausgleichen, schätzt Claus Günther von der Edersee Touristic GmbH: "Viele Übernachtungsgäste kommen nicht, besonders im Campingbereich."

Denn viele Badeabschnitte nahe den Campingplätzen sind trocken gelegt, nur noch ein Bruchteil des sonstigen Wassersports kann auf dem See betrieben werden. Und so leiden Wassersportvereine, Campingplatzbetreiber und die Gastronomie. "Prinzipiell geben Übernachtungsgäste mehr Geld pro Tag aus als Tagesgäste", weiß Günther, "Atlantis-Gäste kommen nur tagsüber. Also geben sie meistens weniger Geld aus, da sie nicht hier übernachten."

Noch kein Problem für Fische und Pflanzen

Für die Tiere und Pflanzen im Edersee gibt der Naturschutzbund Hessen immerhin Entwarnung. Noch schade der Rekord-Tiefstand ihnen nicht, sagt Berthold Langenhorst: "Die Fische schwimmen mit dem Strom der Eder aus dem Stausee oder leben auf engerem Raum. Die Tiere im Schlick verkriechen sich im Schlamm und warten, bis das Wasser wiederkommt." Durch die ständig wechselnden Wasserstände hätten sich die Tiere ausreichend angepasst. Den Pflanzen komme die Trockenphase gerade zugute - der getrocknete Boden sei nährstoffreich, seltene Schlickpflanzen würden nun dort wachsen.

Schwierig werde es nur, wenn der See weiterhin in so rasantem Tempo austrockne. "Irgendwann ist das Wasser im Edersee zu flach für Fische. Flach heißt, das Wasser wird wärmer und sauerstoffarm. Das überlebt kein Fisch."