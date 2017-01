Noch immer streiken die Busfahrer - warum eigentlich? hessenschau.de klärt die wichtigsten Fragen um Bezahlung, Ausbildung und Alltag der Busfahrer in Hessen.

Weitere Informationen Der Busfahrerstreik hatte am Montag begonnen. Am Freitag standen die Fahrzeuge nun am fünften Tag in Folge in ihren Depots. Schwerpunkte des Arbeitskampfes waren unter anderem Frankfurt, Darmstadt, Hanau, Offenbach, Fulda, Gießen und Marburg. Ende der weiteren Informationen

Der Busfahrer-Streik bei privaten Busunternehmen in Hessen sorgt für hitzige Diskussionen. "Wer den Job nicht machen will, kann kündigen", schreibt eine Nutzerin auf der Facebook-Seite von hessenschau.de. Eine andere kommentiert: "Die werden bezahlt fürs Arbeitsverweigern und von deren Arbeitsleistung wollen wir erst gar nicht anfangen." Es gibt aber auch Verständnis: "Zwölf Euro ist lächerlich für so viel Verantwortung", schreibt ein Nutzer. Oder: "Von Schichtarbeit muss man leben können."



Wie sieht der Berufsalltag von Busfahrern tatsächlich aus? hessenschau.de beantwortet die wichtigsten Fragen:

Die meisten Busfahrer in Hessen - nämlich 90 Prozent - fahren für 20 private Busunternehmen. Insgesamt sind das 2.500 Busfahrer. Sie werden nach dem Tarif des Landesverbandes Hessischer Omnibusunternehmen (LHO) bezahlt. Der Stundenlohn beträgt derzeit zwölf Euro. Während der Tarifvertrag für Busfahrer im öffentlichen Dienst sogenannte Erfahrungsstufen vorsieht mit jeweils eingebauter Gehaltserhöhung, sieht das der LHO-Tarifvertrag nicht vor. "Im LHO-Tarif bleiben die Fahrer immer auf einer Stufe", sagt die Verdi-Sprecherin des Landesbezirks Hessen, Ute Fritzel.

Verdi fordert unter anderem eine Erhöhung des Stundenlohns von 12 auf 13,50 Euro. Die Gewerkschaft fordert auch Verbesserungen bei der betrieblichen Altersvorsorge, dem Urlaubsanspruch und der Pausenregelungen. "Laut Fahrplan muss der Bus beispielsweise gewendet werden", erklärt Verdi-Sprecherin Fritzel. "Diese zehn Minuten werden dann als Pause gewertet. Das wird als sehr ungerecht empfunden."



"Wir sind bereit, in einem Verhandlungstermin einen neuen Vorschlag zu unterbreiten, wie die Arbeitsbedingungen und die Vergütung des Personals verbessert werden könnten", sagte LHO-Geschäftsführer Volker Tuchan am Freitag in Gießen. Dazu habe der Verband der Gewerkschaft konkrete Terminvorschläge für die kommende Woche im Zeitraum des 18. bis 20. Januar vorgelegt. Zuletzt hatte der Verband eine Erhöhung des Stundenlohns auf 12,65 Euro angeboten.

Laut LHO wächst der Bedarf an Busfahrern und ist nur schwer zu decken. "Zum Teil müssen sogar Fahrer aus dem EU-Ausland geholt werden", erklärt Geschäftsführer Tuchan. Auch durch die Fernbusse sei der Bedarf weiter gestiegen.

"Es kommen immer weniger junge Leute nach. Und viele ältere Fahrer scheiden aus", so Tuchan. Andere Branchen seien für junge Menschen oft attraktiver. "Der Fahrer hat im gesellschaftlichen Ansehen abgebaut. Man schätzt das nicht mehr." Dazu kämen die wenig attraktiven Schicht- und Wochenenddienste.

Die Wege hinters Bussteuer sind vielfältig. Der klassische Einstieg ist die dreijährige Ausbildung zum Berufskraftfahrer. Neben dem Erwerb des Führerscheins der Klasse D werden die Auszubildenden unter anderem auch in Routenplanung oder Wartung der Fahrzeuge geschult.

Die meisten angehenden Busfahrer wählen aber einen anderen Weg: die so genannte Grundqualifikation zusätzlich zur Fahrerlaubnis der Klasse D. Schulungen dazu werden von Unternehmen wie Fahrschulen angeboten. Mit etwa 140 Stunden ist diese Art der Ausbildung wesentlich kürzer. Am Ende steht immer eine Prüfung bei der Industrie- und Handelskammer.

Die Ausbildung ist nicht billig. Die Kosten für Führerschein und Grundqualifikation belaufen sich auf rund 8.000 Euro. Oft würden auch Unternehmen einen Teil der Kosten übernehmen, sagt Tuchan. Die Stadtwerke Marburg beispielsweise übernehmen drei Viertel der Ausbildungskosten. Einzige Bedingung: Die Busfahrer müssten sich für zwei Jahre verpflichten.

Logisch: "Jeder, der Personenförderung betreibt, trägt Verantwortung", sagt Tuchan. Helmut Geske, Leiter des Schulungszentrums der Marburger Stadtwerke, ergänzt: "Busfahrer befördern bis zu 150 Leute gleichzeitig und haben bei unseren neuen Bussen ein Material von rund einer halben Million Euro in den Händen." Deshalb müssen Busfahrer ihre Kenntnisse alle fünf Jahre in einer 35-stündigen Fortbildung auffrischen und den Führerschein erneuern.