Der hessische Arbeitsmarkt hat sich im Dezember robust gezeigt. Trotz einiger wetterbedingter Kündigungen blieb die Arbeitslosenquote stabil. 2017 kommen jedoch einige Herausforderungen auf den Arbeitsmarkt zu.

Der Dezember war relativ kalt. Zu kalt, um manchen Bauarbeiter oder Gärtner zu beschäftigen. Wetterbedingt stieg die Zahl der Arbeitslosen in Hessen um 2.300 auf rund 166.000. Damit zeigt sich der Arbeitsmarkt unter dem Strich weiter in Bestform.

Frank Martin, Leiter der Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit, sprach von einem leichten Anstieg bei den Arbeitslosenzahlen, den er auf saisonale Effekte zurückführt. "In den kalten Wintermonaten steigt typischerweise die Arbeitslosigkeit in Branchen, die stark vom Wetter abhängen, etwa in der Baubranche oder der Landwirtschaft."

Vor allem Männer, die in solchen Branchen arbeiten, waren von Arbeitslosigkeit betroffen, Frauen weniger. Da sie eher im Einzelhandel tätig sind, kamen durch das Weihnachtsgeschäft sogar neue, allerdings nur befristete Jobs dazu. Die Arbeitslosenquote blieb gegenüber dem Vormonat unverändert bei fünf Prozent.

"Bester Dezember seit 24 Jahren"

Insgesamt zeigte sich der Arbeitsmarkt robust: Die Arbeitslosigkeit war niedriger als vor einem Jahr. Im Dezember 2015 gab es in Hessen noch rund 168.000 Arbeitslose. Der Leiter der Regionaldirektion Martin geht sogar noch weiter: "Das ist der beste Dezemberwert seit 24 Jahren."

Auch auf das Gesamtjahr 2016 gesehen hat sich der Arbeitsmarkt nach Angaben der Regionaldirektion positiv entwickelt. Die Arbeitslosigkeit gehe weiter zurück, man sehe einen Anstieg bei der Beschäftigung, es gebe sogar noch etwa 50.000 freie Stellen. Das begründet Holger Schäfer, Arbeitsmarktexperte beim arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft in Köln mit dem stetigen wirtschaftlichen Wachstum.

2017 wird das Jahr der Flüchtlinge

Doch das könnte 2017 durch die aktuellen politischen Ereignisse gebremst werden, warnt er: "Der Austritt Großbritanniens aus der europäischen Union oder die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten sorgen für Unsicherheit." In Folge könnten viele Unternehmen weniger Aufträge bekommen und womöglich Personal abbauen.

Die größte Herausforderung sieht Schäfer aber in der Integration der Flüchtlinge. Nachdem sie Sprachkurse und andere Qualifizierungsmaßnahmen abgeschlossen haben, werden sie verstärkt gegen Ende des Jahres 2017 einen Arbeitsplatz suchen. Damit machen sie vielen Langzeitarbeitslosen und Geringqualifizierten Konkurrenz, die genau wie sie Jobs mit einfachen Tätigkeiten suchen. "Aber die gibt es kaum", sagt Schäfer. "Die Integration auf diesem Weg dürfte schwierig werden."

Von einer enormen Herausforderung spricht diesbezüglich auch die Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit. Man geht aber davon aus, dass die Arbeitslosigkeit in Hessen im Jahr 2017 insgesamt trotzdem weiter sinken wird.