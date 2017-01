Busse fahren am Donnerstag nicht - aber verhandelt wird. Das wurde am Mittwoch bekannt.

Nach anderthalb Wochen Streik wollen Busfahrer und Busbetreiber ab Donnerstag über höhere Löhne verhandeln. Busse werden in vielen Teilen Hessens trotzdem nicht fahren.

Der Streik im hessischen Busverkehr wird fortgesetzt. Wie die Gewerkschaft Verdi am Mittwochnachmittag bekannt gab, wird auch am Donnerstag der Nahverkehr in vielen hessischen Städten ruhen - so lange, bis die Verhandlungen zu einem Ergebnis gekommen sind.

Denn verhandelt wird ab Donnerstag auch, zum ersten Mal seit Beginn des Ausstands am Montag vergangene Woche. Ab 10 Uhr wollen sich die Gewerkschaft und die Arbeitgeberseite zusammensetzen. Am Dienstag hatte der Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer (LHO) ein neues Angebot vorgelegt. Das war Verdis Bedingung für weitere Verhandlungen.

"Damit Druck auf den Verhandlungen bleibt"

Verdi-Verhandlungsführer Jochen Koppel sagte zwar: "Das Angebot der Arbeitgeber ist nach unserer Prüfung nicht besser." Dennoch sei Verdi zu Verhandlungen bereit - der Streik werde aber fortgesetzt, "damit Druck auf den Verhandlungen bleibt".

Sollte es nicht zu einer Einigung kommen, dränge der Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer (LHO) auf eine Schlichtung, sagte ein LHO-Sprecher. Aufgerufen zu Arbeitsniederlegungen sind Beschäftigte bei 20 privaten Busgesellschaften. Der Donnerstag ist der elfte Streiktag in Folge.

Weitere Informationen Aktuell über den Streik informiert Das Nahverkehrsunternehmen HEAG mobilo in Darmstadt informiert auf www.heagmobilo.de über den Streik und alternative Verkehrsangebote. Aktuelle Informationen des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) gibt es unter www.rmv.de ; die RhönEnergie Fulda hält hier aktuelle Informationen bereit. Details zur Situation in Nordhessen gibt es vom Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV) unter www.nvv.de . Ende der weiteren Informationen

Schwerpunkte der Arbeitsniederlegungen sollen wieder Frankfurt, Darmstadt, Hanau, Offenbach, Marburg, Gießen und Fulda sein. Die Gewerkschaft fordert eine Anhebung des Stundenlohns von derzeit zwölf Euro auf 13,50 Euro. Das neue Angebot des LHO vom Dienstag sieht eine Erhöhung des Ecklohns auf 13 Euro bis zum 1. Januar 2019 vor. Der Ecklohn ist der tariflich festgelegte Stundenlohn ohne Zuschläge oder Abzüge.