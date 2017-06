Über 3.000 Bus- und Bahnkunden haben seit dem 1. Juni die neue Erstattungsregelung des Rhein-Main-Verkehrsverbundes RMV genutzt. Am häufigsten wurden sie in Zusammenhang mit Verspätungen und Ausfällen bei der S8 und dem Regionalzug RE 50 gezahlt.

Zehn Tage nach der Einführung einer Zehn-Minuten-Pünktlichkeitsgarantie des Verkehrsverbundes Rhein-Main (RMV) haben die Verantwortlichen ein erstes Fazit gezogen. Demnach seien in der ersten Woche 3.246 Anträge auf Entschädigung wegen Verspätungen und Ausfällen gestellt worden, sagte RMV-Geschäftsführer Knut Ringat am Montag in Frankfurt. 7.000 Euro an Erstattung wurden demnach bereits gezahlt, bei 90 Prozent der Antragsteller handele es sich um Zeitkarteninhaber.

"Wir sind froh, dass wir mit der Pünktlichkeitsgarantie das Kauderwelsch aus verschiedenen Garantien im RMV-Gebiet endlich ablösen konnten", sagte Ringat. Im RMV-Verbund, einem Zusammenschluss von 15 Landkreisen und elf Städten, sind rund 160 Verkehrsunternehmen vertreten. Mit der Garantie, die seit 1. Juni eine übergreifende Entschädigung ab einer Verspätung von zehn Minuten verspricht, egal ob Bus, S-Bahn oder Straßenbahn genutzt wurden, gilt der RMV als einer der Vorreiter der Verkehrsverbünde in Deutschland.

Erstattungskosten von rund einer Million Euro pro Jahr

Langfristig geht der RMV von einer steigenden Antragszahl aus, erläuterte Geschäftsführer Ringat. Er schätze, dass die Zahl der Anträge pro Tag von derzeit 300 auf 1.000 pro Tag anwachse. Für die Entschädigungen werde pro Jahr eine Million Euro Kosten einkalkuliert, ein Drittel davon für Administrationskosten. Der Großteil der Anträge lasse sich jedoch dank einer von fast allen RMV-Verkehrsunternehmen genutzten Datenbank automatisch bearbeiten. Oft würden Anliegen innerhalb eines Tages erledigt.

Die Anträge lieferten auch Hinweise auf mögliche Schwachpunkte im RMV-Netz, so Ringat. "Die S8 von Wiesbaden nach Hanau und der Regionalzug RE 50 von Frankfurt nach Fulda haben sich als Schwerpunkte herauskristallisiert, die häufig überlastet sind." Derzeit könnten hier jedoch aus infrastrukutrellen Gründen nicht mehr Wagen eingesetzt beziehungsweise die Frequenz aufgestockt werden.

Fahrgastverband Pro Bahn: Mutiger Schritt"

Der Fahrgastverband Pro Bahn empfahl die Pünktlichkeitsgarantie des RMV für eine bundesweite Nachahmung. "Solche Garantien sind für die Fahrgäste, die von Tür zu Tür den öffentlichen Nahverkehr nutzen, von großem Vorteil", sagte Verbandsmitglied Andreas Frank.

Die Einführung einer Zehn-Minuten-Garantie im RMV-Nahverkehr sei ein "mutiger Schritt", hieß es. Auch wenn einige Einschränkungen nicht optimal seien, sei der RMV damit ein "wichtiges Vorbild für ganz Deutschland", sagte Hans-Uwe Kolle vom Pro-Bahn-Fachausschuss Tarife.

Kritisiert wird unter anderem, dass die Kunden ihre Erstattung extra an einer RMV-Vertriebsstelle abholen müssen, wo sie ihnen in bar ausgezahlt wird. Für Einzelkartenbesitzer lohne sich die Entschädigung somit nur, wenn der Betroffene in den nächsten Tagen sowieso an einer der Vertriebsstellen vorbei komme. "Das ist äußerst unbequem", sagte der Stellvertretende Pro-Bahn-Bundesvorsitzende Lukas Iffländer. "Wir hoffen, dass da noch nachgebessert wird."