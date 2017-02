zum Artikel Warnstreik im öffentlichen Dienst : 1.800 Landesbedienstete protestieren für mehr Geld

In Hessen sind am Mittwoch Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in den Warnstreik getreten. In Wiesbaden demonstrierten sie für ein deutliches Lohn-Plus. Die Folgen des Streiks machen sich hingegen wenig bemerkbar. [mehr]