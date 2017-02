Im Diesel-Abgasskandal prüft die Staatsanwaltschaft Frankfurt schon seit Monaten, ob sie gegen Verantwortliche bei Opel in Rüsselsheim ermitteln soll. Der Deutschen Umwelthilfe geht das nicht schnell genug.

Seit acht Monaten prüft die Staatsanwaltschaft Frankfurt nun schon Ermittlungen gegen Opel-Verantwortliche. Ein offizielles Ermittlungsverfahren hat die Behörde aber noch nicht eingeleitet.

Der Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH), Jürgen Resch, ärgert sich über diese aus seiner Sicht zögerliche Haltung der Staatsanwaltschaft. Nur in einem offiziellen Ermittlungsverfahren könne die Behörde alle Register ziehen - bis hin zu Durchsuchungen bei Opel, sagt er hr-iNFO. Die DUH hatte Anzeige gegen den Rüsselsheimer Autobauer erstattet.

Jurist Führ: Staatsanwaltschaft soll tätig werden

Ein gewisses Verständnis für die Ermittler hat dagegen der Jurist Martin Führ von der Hochschule Darmstadt. Führ hat auch ein Rechtsgutachten für den Abgas-Untersuchungsausschuss des Bundestags geschrieben. Er sagt, der Fall sei tatsächlich juristisches Neuland.

Trotzdem glaubt auch Führ, dass die Staatsanwaltschaft handeln müsse. Paragraf 325 des Strafgesetzbuches stellt nämlich die "Freisetzung von Schadstoffen in bedeutendem Umfang" unter Strafe. Führ meint, dass die Staatsanwaltschaft tätig werden müsse, "weil es doch sehr massive Gesetzesverstöße sind, die dann auch – gerade in den Ballungsräumen – zu Überschreitungen von Grenzwerten führen". Massenhafte Gesundheitsschäden wären die Folge, falls die Vorwürfe zutreffen.

Opel-Image soll keinen Schaden nehmen

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt wehrt sich gegen den Eindruck, sie sei untätig: Man habe ja schon einiges unternommen - etwa Akten von Kraftfahrtbundesamt und Verkehrsministerium angefordert und Rechtsgutachten gewälzt. Dass es kein formelles Verfahren gibt, erklärt Sprecherin Nadja Niesen auch damit, "dass die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens für die betroffene Person ganz erhebliche Nachteile haben kann, wenn der Tatvorwurf öffentlich wird".

Der Fall sei sehr komplex, sagt Niesen. Zwar habe das Kraftfahrtbundesamt hohe Abgaswerte gemessen und Zweifel an der Zulässigkeit der Abgasreinigung geäußert. Das reiche aber noch nicht aus, um "einen Anfangsverdacht für strafrechtlich relevantes Handeln zu begründen". Und ein Anfangsdacht ist eine zwingende Voraussetzung für ein Ermittlungsverfahren.

Dieses Motiv überzeugt die Umwelthilfe aber nicht. Der Anfangsverdacht sei gegeben, alles andere müsse in einem Ermittlungsverfahren geklärt werden. Im Übrigen wiege die Gesundheitsbelastung für Millionen Menschen schwerer als der mögliche Image-Schaden für ein Unternehmen.

Umwelthilfe wirft Opel-Verantwortlichen Betrug vor

Umwelthilfe-Geschäftsführer Jürgen Resch wirft den Verantwortlichen bei Opel unter anderem Betrug vor. Sie hätten Behörden und Verbraucher über den tatsächlichen Schadstoff-Ausstoß mehrerer Opel-Modelle getäuscht. Aus Sicht der Umwelthilfe halten die Diesel-Varianten von Zafira und Insignia die Euro 6-Abgasnorm nicht ein.

Resch greift in hr-iNFO Opel-Chef Karl-Thomas Neumann direkt an: Neumann gefährde vorsätzlich die Gesundheit tausender Menschen, weil Opel die Abgasreinigung mit illegalen Abschalteinrichtungen versehe.

Opel-Chef: "Opel-Motoren sind rechtskonform"

Opel wollte sich auf Anfrage nicht zur Strafanzeige der DUH äußern. Allerdings hatte Neumann schon im vergangenen Jahr vor versammelter Presse versichert: "Opel-Motoren sind rechtskonform."

Ganz so klar wie für Neumann liegt der Fall für die Behörden aber nicht. Das Kraftfahrtbundesamt hat in einem Abgas-Bericht vom vergangenen Jahr für zwei Opel-Modelle auffällig hohe Abgaswerte bei Tests auf der Straße festgestellt. Laut Behörde bestehen erhebliche Zweifel an der Zulässigkeit der Abschalteinrichtungen bei Opel.