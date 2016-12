Stapelweise liegen Gelbe Seiten und Telefonbücher in Plastik verpackt vor Häusern auf der Straße rum - hier in Frankfurt.

Stapelweise liegen Gelbe Seiten und Telefonbücher in Plastik verpackt vor Häusern auf der Straße rum - hier in Frankfurt. Bild © Katrin Kimpel (hessenschau.de)

Ungenutzte Telefonbücher stapeln sich vor den Häusern. Die Verlage behaupten, es gebe einen Bedarf dafür - doch stimmt das? Wer die Papierpacken loswerden will, hat zwei Möglichkeiten.

Jedes Jahr das gleiche Spiel: Ungefragt liegen plötzlich stapelweise die dicken Packen mit dem Telefonbuch und den Gelben Seiten vor den Haustüren rum – zwei dicke Papierwälzer, zusammen fest in Plastik eingeschweißt. Vor vielen Häusern bleiben die Bücher einfach liegen, oft wochenlang. Wie bekommt man die Packen wieder weg?

Die Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES) etwa, die dafür zuständig ist, die Mülltonnen zu leeren, hat mit der Entsorgung der ungenutzten Packen erst einmal nichts zu tun. "Wir freuen uns natürlich, wenn die Bücher vom Plastik befreit in der Papiermülltonne landen", sagt eine FES-Sprecherin zu hessenschau.de. "Aber wenn die nicht in der Tonne liegen, sind wir nicht zuständig." Für die Entsorgung sei der Verursacher zuständig.

DeTeMedien sieht Bedarf

Telefonbücher liegen in Frankfurt auf der Straße - offenbar schon etwas länger. Bild © Katrin Kimpel (hessenschau.de)

Doch wer ist der Verursacher? Und warum landen die Telefonbuch-Packen überhaupt vor unseren Türen? Es gibt über 100 Verlage bundesweit, die gemeinsam mit der Deutschen Telekom Medien GmbH (DeTeMedien) die mehr als 100 Millionen Telefonbücher herausgeben. Finanziert werden die Druckwerke komplett durch Werbung.

"Unsere Informationsmedien werden auch teilweise direkt in die Haushalte zugestellt – ein Service, der bei den Verbrauchern gut ankommt", sagt DeTeMedien-Sprecher Michael Hein in Frankfurt. Dass die Stapel ungenutzter Telefonbücher auf der Straße oft eine andere Sprache sprechen, lässt die Firma unkommentiert.

Weitere Informationen Warum gibt es noch Telefonbücher? Weil ein Gesetz es vorschreibt. Gemäß Telekommunikationsgesetz (TKG) ist die "in der Regel einmal jährliche Herausgabe eines gedruckten öffentlichen Teilnehmerverzeichnisses als Universaldienstleistung und damit als unabdingbare Grundversorgung" festgelegt.

Das Bundesverkehrsministerium, das für den Bereich Telekommunikation zuständig ist, betont gegenüber hessenschau.de: "Unsere Universaldienstleistungen sehen allerdings nicht vor, dass die Telefonbücher ohne entsprechende Nachfrage vor die Haustür gelegt werden." Ende der weiteren Informationen

Auch auf die Frage, wann und wie DeTeMedien als Verursacher ihre "Informationsmedien" wegräumen will, gab es von der Firma keine Antwort. Nur so viel: "Die Menge unserer gedruckten Medien, die zu 100 Prozent recyclebar sind, wird stets bedarfsorientiert festgelegt." Nun ja.

Tipp von der Verbraucherzentrale

Die Verbraucherzentrale in Hessen spricht von einem alle Jahre wiederkehrenden Ärgernis. "Die rechnen halt damit, dass die Hausbesitzer weich werden und sich einer erbarmt und die Dinger von der Straße wegnimmt und in den Müll wirft", sagt Abteilungsleiter Michael Dettelbacher. Rechtlich sei nur schwer dagegen vorzugehen.

Der Verbraucherschützer rät, ungebetene Sendungen wie zum Beispiel die Telefonbuch-Packen immer an den Absender zurückzuschicken: "Einfach 'will ich nicht haben' darauf schreiben, Absender markieren und ab damit in den nächsten Briefkasten der Post."

Telefonbuch ohne Papier

Manche Verbraucher haben auch einfach einen Werbeflyer im Briefkasten. Sie können entscheiden: Telefonbücher abholen oder Apps nutzen? Bild © Katrin Kimpel (hr)

Manche Haushalte finden auch Abhol-Flyer in ihren Briefkästen, die ihnen mitteilen, wo Telefonbücher abgeholt werden können. Das sind oft Supermärkte oder Postämter. Das kann man dann machen oder eben lassen. Eine Telefonbuch-App und eine Gelbe-Seiten-App, beide kostenlos, machen das Papierwerk zudem für viele Nutzer überflüssig und sparen zudem Ressourcen und schonen die Umwelt.

Die DeTeMedien geht jedoch nach eigenen Angaben davon aus, dass die Mehrheit der Verbraucher ein gedrucktes Telefonbuch haben möchte, weil viele Verbraucher "offline und auf gedruckte Informationen angewiesen sind". Ob das noch zeitgemäß ist, ist zweifelhaft: Zahlen des Statistischen Landesamts aus dem Jahr 2015 zeigen, dass knapp 90 Prozent der hessischen Haushalte einen Internetanschluss haben und neun von zehn Hessen "täglich oder fast jeden Tag" das Internet nutzen - möglicherweise, um Telefonnummern zu recherchieren.